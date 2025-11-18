Gabinete autoriza a la AIG nuevo contrato de telecomunicaciones con un ahorro anual de $39 millones

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 18 de noviembre autorizar a la <b>Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) </b>a contratar, mediante procedimiento excepcional, los servicios de telecomunicaciones del Estado por un período de 60 meses, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030. <b>La prestación será ejecutada a través de la Red Nacional Multiservicios (RNMS), el sistema centralizado que interconecta a las instituciones públicas.</b>La medida, sustentada en tres resoluciones, 133-25, 134-25 y 135-25, incluye la contratación de servicios de centro de datos, internet y enlaces de comunicaciones, que integran el transporte de datos, acceso a internet, plataformas de seguridad y elementos complementarios. Según las estimaciones de la AIG, <b>la decisión representará un ahorro mínimo anual de $39.1 millones para el Estado a partir de 2026.</b><b>Una infraestructura unificada para la gestión pública</b>Las resoluciones sustentan que la RNMS es el ecosistema de telecomunicaciones del país, basado en una arquitectura centralizada que permite conectar a las entidades públicas entre si, con los ciudadanos y con las plataformas digitales del Estado.Actualmente, más de 120 instituciones utilizan esta red, que alcanza más de 7.000 puntos a nivel nacional y ofrece servicios de voz fija, internet, enlaces de comunicación, centros de datos y ciberseguridad.<b>Empresas habilitadas para los servicios</b>La autorización del Gabinete se sustenta en recomendaciones del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental, emitidas mediante resoluciones fechadas el 29 de septiembre de 2025.Para <b>el servicio de centro de datos,</b> se aprobó el procedimiento excepcional con las empresas: Servicios de Tecnologías de Información de Misión Crítica, S.A.; Panama Digital Gateway, S.A.; Cable &amp; Wireless Panamá, S.A.; y Telecomunicaciones Digitales, S.A.Para <b>el servicio de internet</b>, se habilitó la contratación con: Metro MPLS, S.A.; Trans Ocean Network Corp.; Galaxy Communications Corp.; Cable &amp; Wireless Panamá, S.A.; y Telecomunicaciones Digitales, S.A.Para<b> los enlaces de comunicaciones, que integran transporte de datos, acceso a internet y plataformas de seguridad</b>, las empresas avaladas son: Cable &amp; Wireless Panamá, S.A.; Telecomunicaciones Digitales, S.A.; Trans Ocean Network Corp.; y Galaxy Communications Corp.<b>Unificación de tarifas y nuevos servicios</b>El Gabinete consideró que, tras evaluar la experiencia técnica, administrativa y financiera de las empresas interesadas, así como homologar los requisitos y condiciones, era necesario aprobar la contratación para asegurar continuidad operativa, ampliación de servicios y la unificación de tarifas para todas las entidades públicas.<b>Los contratos serán de cuantía indeterminada, ajustándose a la demanda de las instituciones. No obstante, las proyecciones técnicas realizadas por la AIG calculan que el monto total podría superar los $3 millones.</b>