Panamá vs. El Salvador | EN VIVO - Eliminatorias camino al Mundial 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá</a></b> enfrenta una última prueba para lograr ese pase directo al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>, esta vez como locales ante El Salvador. Los canaleros tienen la clasificación en sus manos, siempre y cuando el partido termine con victoria y, preferiblemente, con goleada. Los dirigidos de <b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a></b> se presentan ante un Estadio Rommel Fernández a su máxima capacidad, una marea roja ilusionada con un segundo Mundial. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/eliminatorias-concacaf-tabla-de-posiciones-jornada-6-rumbo-al-mundial-2026-KF17659201" target="_blank">La tabla del Grupo A de Concacaf se mantiene con Surinam a la cabeza, Panamá en la segunda posición</a></b>, únicamente separados por diferencia de goles. En esta última jornada, los sudamericanos visitan a Guatemala, ya eliminado de la contienda, al igual que la selección de El Salvador.Sigue el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/panama-vs-el-salvador-en-vivo-eliminatorias-camino-al-mundial-2026-BI17685114" target="_blank">Minuto a Minuto AQUÍ</a></b>