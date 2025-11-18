  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol
FÚTBOL

Panamá vs. El Salvador | EN VIVO - Eliminatorias camino al Mundial 2026

La selección de Panamá busca su clasificación para una segunda Copa Mundial de la FIFA.
La selección de Panamá busca su clasificación para una segunda Copa Mundial de la FIFA. Fepafut
Por
Redacción
  • 18/11/2025 18:31
Última jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026. La selección de Panamá busca su boleto directo enfrentando a El Salvador.

La selección de Panamá enfrenta una última prueba para lograr ese pase directo al Mundial 2026, esta vez como locales ante El Salvador. Los canaleros tienen la clasificación en sus manos, siempre y cuando el partido termine con victoria y, preferiblemente, con goleada.

Los dirigidos de Thomas Christiansen se presentan ante un Estadio Rommel Fernández a su máxima capacidad, una marea roja ilusionada con un segundo Mundial.

La tabla del Grupo A de Concacaf se mantiene con Surinam a la cabeza, Panamá en la segunda posición, únicamente separados por diferencia de goles. En esta última jornada, los sudamericanos visitan a Guatemala, ya eliminado de la contienda, al igual que la selección de El Salvador.

Sigue el Minuto a Minuto AQUÍ

8:32 PM
18/11/2025

'26

y se salva otra El Salvador, continúa el ataque panameño

8:29 PM
18/11/2025

'23

Ataca Panamá, nuevamente a las manos del portero. 1-0 se mantiene el marcador

8:28 PM
18/11/2025

'22

Sigue amenazando Panamá

8:25 PM
18/11/2025

'19

falta sobre Andrade, nuevo llamado de atención del árbitro hacia los salvadoreños

8:23 PM
18/11/2025

QUÉ GOLAZO

Un tremendo ataque, varios intentos, pero César Blackman la coloca en el ángulo y Gol de Panamá

8:21 PM
18/11/2025

'16

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ

8:21 PM
18/11/2025

'15

A las manos del portero, se acercó Waterman

8:20 PM
18/11/2025

'14

La busca Panamá, amenazando cada vez más

8:18 PM
18/11/2025

'12

La sacó el portero!!! Era gol de Panamá, casi

8:17 PM
18/11/2025

'11

la primera clara de Panamá, pero Ismael Díaz no recibió bien el pase

8:16 PM
18/11/2025

'10

Continúa 0-0 el partido. También Guatemala vs. Surinam, sin goles

8:12 PM
18/11/2025

'6

Tiro de Eric Davis, pero despeja la defensa. Nueva falta sobre Coco Carrasquilla

8:11 PM
18/11/2025

'5

llamado de atención y tiro libre para Panamá

8:08 PM
18/11/2025

'3

Panamá intenta salir con el balón, pero El Salvador complica

8:07 PM
18/11/2025

'2

Control del balón para iniciar el partido

8:05 PM
18/11/2025

ARRANCA EL PARTIDO!! 

Panamá busca su pase al Mundial

8:01 PM
18/11/2025

Se agitan las banderas de Panamá

Todo el estadio canta el himno de Panamá, jugadores y afición

7:59 PM
18/11/2025

Suenen los himnos

Cumpliendo con el protocolo, suenan los himnos nacionales

7:58 PM
18/11/2025

¡SÍ SE PUEDE!

La afición se activa y apoya a la selección de Panamá.

7:57 PM
18/11/2025

¡A la cancha!

Ya salen los jugadores al terreno para darle inicio al partido. Panamá vs. El Salvador

7:55 PM
18/11/2025

Como es tradición…

Al unísono, el público canta Patria de Rubén Blades, se acerca el inicio del partido.

7:54 PM
18/11/2025

Panamá, Panamá, Panamá

Así se escucha en el Rommel, todo listo para recibir a los protagonistas

7:51 PM
18/11/2025

El calentamiento!

El calentamiento!

La Marea Roja arropó a los jugadores en su primera salida al terreno del Rommel Fernández

7:48 PM
18/11/2025

EMOCIÓN EN EL ROMMEL!

Ya el escenario está listo para el arranque del partido

7:48 PM
18/11/2025

Así fue la llegada de la selección al Rommel

Así fue la llegada de la selección al Rommel
7:42 PM
18/11/2025

Al Camerino

Ya los jugadores se retiran de la cancha para prepararse con sus mejores galas para este último baile de las eliminatorias.

7:19 PM
18/11/2025

¡Fuegos artificiales! Sale Panamá a la cancha

Inicia el calentamiento de la selección de Panamá para medirse ante El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

7:12 PM
18/11/2025

La emoción del público salta a la vista en los predios del Estadio Rommel Fernández

La emoción del público salta a la vista en los predios del Estadio Rommel Fernández
7:06 PM
18/11/2025

60 minutos para que el pitazo inicial

A las 8:00 p.m. está pautado el arranque de la jornada, todos los partidos se juegan simultáneamente. 

6:58 PM
18/11/2025

Sorprende la ausencia de Fulo Martínez en la alineación de Panamá

Sorprende la ausencia de Fulo Martínez en la alineación de Panamá
6:52 PM
18/11/2025

El Estadio Rommel Fernández estará a su máxima capacidad para este cierre de eliminatorias

El Estadio Rommel Fernández estará a su máxima capacidad para este cierre de eliminatorias
6:51 PM
18/11/2025

El XI INICIAL DE PANAMÁ

Orlando Mosquera, César Blackman, Carlos Harvey, Eric Davis, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Azarías Londoño, Ismael Díaz y Cecilio Waterman. 

6:50 PM
18/11/2025

El último baile: terminan las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026

El último baile: terminan las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026
6:48 PM
18/11/2025

La selección de Panamá está lista

La selección de Panamá está lista
VIDEOS
Lo Nuevo