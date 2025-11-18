Panamá vs. El Salvador | EN VIVO - Eliminatorias camino al Mundial 2026

La selección de Panamá enfrenta una última prueba para lograr ese pase directo al Mundial 2026, esta vez como locales ante El Salvador. Los canaleros tienen la clasificación en sus manos, siempre y cuando el partido termine con victoria y, preferiblemente, con goleada.

Los dirigidos de Thomas Christiansen se presentan ante un Estadio Rommel Fernández a su máxima capacidad, una marea roja ilusionada con un segundo Mundial.

La tabla del Grupo A de Concacaf se mantiene con Surinam a la cabeza, Panamá en la segunda posición, únicamente separados por diferencia de goles. En esta última jornada, los sudamericanos visitan a Guatemala, ya eliminado de la contienda, al igual que la selección de El Salvador.

Sigue el Minuto a Minuto AQUÍ