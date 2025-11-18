Kia Ora Farms gana Medalla de Plata en los World Cheese Awards

La finca panameña Kia Ora Farms <b>ganó recientemente la Medalla de Plata en la categoría correspondiente a los Quesos de Cabra en los World Cheese Awards celebrada el pasado 13 de noviembre en Berna (Suiza)</b>. Estos premios son organizados por la asociación británica The Gild of Fine Food, que está detrás de la revista especializada en gastronomía Fine Food Digest. <b>En la edición de este año se han presentado 5,244 quesos de 46 países diferentes que han sido catados por 256 jueces que reparten las 110 medallas por categorías a los participantes</b>. Además de la finca panameña Kia Ora Farms,<b> la quesería Quesos Chela también representó al país en un concurso que es considerado como el más prestigioso de la industria quesera, y al que Panamá se presenta por primera vez.</b>