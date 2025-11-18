Consejo de Gabinete autoriza compra de terreno para ampliar el Aeropuerto de Isla Colón

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 18 de noviembre la Resolución No. 137-25, que autoriza a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), la adquisición de un terreno en Isla Colón, Bocas del Toro, con el fin de expandir el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall.

La compra, valorada en 6 millones de dólares, corresponde a una finca propiedad de Héctor Fitzgerald, inscrita en el Folio Real No. 347 del Registro Público.

Actualmente, el aeropuerto opera dentro de esta misma finca, lo que hace indispensable su adquisición para continuar con el proceso de ampliación.

El terreno posee una extensión de 13 hectáreas + 9,988.618 metros cuadrados y 618 decímetros cuadrados, espacio que permitirá a la AAC realizar adecuaciones clave para incrementar la capacidad operativa del aeropuerto.

OPERACIONES Y SEGURIDAD

Con la adquisición, la AAC proyecta ampliar la infraestructura aérea para permitir mayor número de operaciones simultáneas.

Además, se desea incrementar el flujo de pasajeros y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional.