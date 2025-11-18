Gabinete aprueba $3.5 millones para continuidad de la gerencia del proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 18 de noviembre la Resolución No. 136-25, mediante la cual se autoriza a Metro de Panamá, S. A. a contratar, por procedimiento excepcional, al Consorcio PM Extensión Línea 1 —integrado por Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd.— para brindar los servicios de gerencia del proyecto.

El consorcio también debe coordinar la interfaces y asistencia técnica en la extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta, así como para la finalización del contrato de obra civil.

Según la resolución, la contratación se extenderá por un periodo de 22 meses, del 1 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026, y tendrá un monto total de $3,5 millones.

El objetivo, según el Gabinete, es asegurar la supervisión continua de las obras, la aplicación de los controles y seguimientos necesarios y la verificación del cierre de los pendientes asociados al contrato de obra civil.

El Metro de Panamá explicó que el consorcio seleccionado —que actualmente presta los servicios de gerencia— posee el conocimiento completo del proyecto, domina la metodología de los procesos implementados y cuenta con los profesionales y recursos necesarios.

La entidad destacó que mantener la continuidad del equipo gerencial es fundamental para atender las fases de subsanación de pendientes y asegurar el avance ordenado de los componentes de la obra que ya cuentan con aceptación sustancial.