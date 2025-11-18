Gabinete aprueba $3.5 millones para continuidad de la gerencia del proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/consejo-de-gabinete" target="_blank">El Consejo de Gabinete</a> aprobó este martes 18 de noviembre la Resolución No. 136-25, mediante la cual se autoriza a Metro de Panamá, S. A. a contratar, por procedimiento excepcional, al Consorcio PM Extensión Línea 1 <b>—integrado por Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd.—</b> para brindar los servicios de gerencia del proyecto.El consorcio también debe coordinar la interfaces y asistencia técnica en la extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta, así como para la finalización del contrato de obra civil.Según la resolución, la contratación se extenderá por un periodo de 22 meses, del 1 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026, y tendrá un monto total de $3,5 millones.El objetivo, según el Gabinete, es asegurar la supervisión continua de las obras, la aplicación de los controles y seguimientos necesarios y la verificación del cierre de los pendientes asociados al contrato de obra civil.<b>El Metro de Panamá explicó que el consorcio seleccionado —que actualmente presta los servicios de gerencia— posee el conocimiento completo del proyecto, domina la metodología de los procesos implementados y cuenta con los profesionales y recursos necesarios. </b>La entidad destacó que mantener la continuidad del equipo gerencial es fundamental para atender las fases de subsanación de pendientes y asegurar el avance ordenado de los componentes de la obra que ya cuentan con aceptación sustancial.