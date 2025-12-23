Sonda continuará con el recaudo de los pasajes del Metro de Panamá mientras se gestiona nuevo contrato

El <b>Consejo de Gabinete</b> autorizó la tarde de este martes 23 de diciembre la contratación por <b>procedimiento excepcional</b> entre <b>Metro de Panamá, S. A.</b> y la empresa <b>Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos (Sonda), S. A. </b>para la prestación del servicio de <b>recaudo de pasajes.</b><b>En la</b> <b>Resolución N.° 146-25</b>, aprobada por el Gabinete, también se estableció que la empresa<b> realizará la administración financiera y mantenimiento de los equipos de validación y cobro</b> en las <b>líneas 1 y 2 del Metro de Panamá</b>.La contratación fue autorizada por un monto de más de <b>11 millones de dólares</b> y surge luego de que la <b>Junta Directiva de Metro de Panamá, S. A.</b> aprobara gestionar ante el Consejo de Gabinete la extensión del procedimiento excepcional para la contratación de los servicios de Sonda, S. A <b>hasta el 31 de octubre de 2026</b>, inicialmente por un monto de <b>más de 8 millones de dólares</b>.No obstante, se informó que de manera paralela se ha avanzado en la <b>elaboración del pliego de cargos</b> del procedimiento de selección de contratista para la contratación de un <b>nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de pasajes</b>, el cual tendrá una <b>vigencia de diez años</b>.Según lo explicado, tras un <b>riguroso proceso de análisis</b>, se determinó que la opción más conveniente era <b>extender por seis meses la vigencia del procedimiento excepcional</b> e <b>incorporar la renovación parcial del equipamiento</b>, que incluye <b>validadores, servidores y 'switch'</b>, con el objetivo de <b>ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del futuro acto público</b>, así como <b>reemplazar equipos obsoletos</b> que ya no cuentan con soporte técnico ni repuestos.