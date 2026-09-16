Eddy Lover y Karol G, nominados a los Latin Grammy 2026 por ‘Dile Luna’

El cantante panameño Eddy Lover figura entre los nominados a los Latin Grammy 2026, en una de las categorías que reconoce lo más destacado de la música urbana.

El artista panameño comparte la nominación con la colombiana Karol G por la canción Dile Luna, incluida en el álbum Tropicoqueta, producción de la intérprete colombiana lanzada en junio de 2025 y que también compite en la categoría Álbum del Año.

La nominación representa un nuevo reconocimiento internacional para Eddy Lover, uno de los exponentes panameños vinculados al desarrollo de la música urbana y el reguetón.