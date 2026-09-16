Eddy Lover y Karol G, nominados a los Latin Grammy 2026 por ‘Dile Luna’

El cantante panameño Eddy Lover figura entre los nominados a los Latin Grammy 2026, en una de las categorías que reconoce lo más destacado de la música urbana.
El artista panameño comparte la nominación con la colombiana Karol G por la canción Dile Luna, incluida en el álbum Tropicoqueta, producción de la intérprete colombiana lanzada en junio de 2025 y que también compite en la categoría Álbum del Año.
La nominación representa un nuevo reconocimiento internacional para Eddy Lover, uno de los exponentes panameños vinculados al desarrollo de la música urbana y el reguetón.
El compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones a los Latin Grammy 2026, con un total de 10 candidaturas, incluyendo categorías como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
Le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete nominaciones cada uno.
La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se celebrará el próximo 12 de noviembre, fecha en la que se conocerán los ganadores de las distintas categorías.
El periodo de elegibilidad comprendió las grabaciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
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