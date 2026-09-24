Escudo de las Américas: Panamá y otros 14 países acuerda medidas contra 24 organizaciones narcoterroristas

Los gobiernos de Estados Unidos y otros 14 países del hemisferio anunciaron una primera acción conjunta del denominado Escudo de las Américas, que contempla medidas contra 24 organizaciones identificadas en una declaración conjunta como grupos narcoterroristas.

Por Panamá participó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, en el marco de las actividades desarrolladas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

La declaración fue suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

El documento establece tres pilares para la cooperación entre los países participantes: economía, seguridad y coordinación multilateral.

En materia económica, los gobiernos plantean fortalecer la cooperación, explorar mecanismos de control de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y promover regulaciones para proveedores confiables de infraestructura digital.

En el ámbito de seguridad, la declaración plantea defender la gobernanza democrática frente a las redes narcoterroristas armadas mediante la coordinación de sanciones, designaciones y medidas financieras, además de ampliar la cooperación policial y el intercambio de información.

Los países también expresaron su intención de fortalecer el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación mediante mecanismos multilaterales y de coordinar posiciones sobre asuntos de interés común.

Como primera acción conjunta, los gobiernos declararon su intención de aplicar, según corresponda y de acuerdo con sus respectivas legislaciones y obligaciones internacionales, congelación de activos, restricciones de inmigración y visado, así como responsabilidad penal para quienes proporcionen conscientemente apoyo material o logístico a estas organizaciones.

La lista está integrada por:

Mara Salvatrucha (MS-13)

Tren de Aragua

Carteles Unidos

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel de Sinaloa

Gran Grif

Viv Ansanm

Los Lobos

Los Choneros

Barrio 18

Cártel de Los Soles

Clan del Golfo

Primeiro Comando da Capital (PCC)

Comando Vermelho

Chone Killers

Los Viagras

Cártel de Juárez (La Línea)

Grupos disidentes de las FARC, incluidos el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, además de sus afiliados y grupos sucesores

ELN

Sendero Luminoso

Los Tiguerones.

Buscan activar el Tratado de Río

La declaración también establece la intención de presentar una solicitud formal al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión de consulta que determine el establecimiento de un Órgano de Consulta conforme a los artículos No. 6 y No. 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río.

Una vez convocado ese órgano, los países participantes plantean intervenir a nivel ministerial para considerar una resolución destinada a promover y facilitar acciones colectivas contra las organizaciones señaladas.

Los países del Escudo de las Américas que no forman parte del Tratado de Río expresaron su respaldo a la iniciativa y su disposición a contribuir dentro de sus respectivas obligaciones jurídicas.