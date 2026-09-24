Secretario y subsecretario, fuera de la renuncia electoral

En esa lista aparece, de manera específica, el secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional.

En el texto original del proyecto, el artículo 33 establece que determinados servidores públicos no son elegibles para cargos de elección popular, salvo que presenten su renuncia.

El cambio forma parte de las modificaciones al Proyecto de Ley 699 atribuidas a los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho.

El debate sobre las reformas electorales abrió un nuevo frente en la Asamblea Nacional. Una modificación al artículo 33 del Código Electoral elimina la referencia expresa al secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional de la lista de funcionarios que deben renunciar a sus cargos si desean postularse a una posición de elección popular.

Del proyecto original a la propuesta modificada

El Proyecto de Ley 699 presentado para reformar el Código Electoral establece en su artículo 33 una lista de funcionarios sujetos a incompatibilidades electorales.

El numeral 2 del texto original dice:

“Secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional”.

La propuesta presentada durante el debate elimina esa categoría.

El nuevo texto conserva otras categorías de funcionarios, entre ellas ministros y viceministros, directores y subdirectores de ministerios, funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público y Tribunal Electoral, autoridades de tribunales administrativos, funcionarios de la Contraloría, defensores del pueblo, gobernadores, miembros de la Fuerza Pública y directivos de entidades estatales.

Pero los cargos de secretario y subsecretario general de la Asamblea dejan de aparecer expresamente.

El cambio ocurre mientras esos puestos tienen nombres concretos dentro de la estructura administrativa de la Asamblea Nacional.

Actualmente, Carlos Alvarado ocupa la Secretaría General, mientras Fátima Agrazal ejerce como subsecretaria general.

Agrazal tiene además experiencia previa como integrante del Legislativo. Fue diputada de la Asamblea Nacional por Cambio Democrático (CD) durante el periodo 2019-2024 y representó al circuito 9-1 de la provincia de Veraguas.

Su posterior llegada a la Subsecretaría General coloca el cargo dentro de un recorrido que conecta directamente la actividad electoral con una posición administrativa de alto nivel dentro del Legislativo.

El dato es relevante para entender el alcance del cambio, pero no implica por sí mismo que exista un beneficio electoral o un uso indebido de recursos públicos. Esos efectos dependerían de hechos concretos y de otras normas que regulan la utilización de recursos estatales durante los procesos electorales.