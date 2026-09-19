Mulino llega a Nueva York con agenda empresarial y reuniones con líderes internacionales

El presidente José Raúl Mulino llegó la tarde de este sábado 19 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y desarrollará una agenda paralela con empresas multinacionales, instituciones financieras, gremios empresariales y líderes internacionales.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, entre las empresas e instituciones que han solicitado reuniones o participación en actividades con el mandatario y su equipo figuran Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi Corporation Americas, PepsiCo, Pfizer, Citibank, JPMorgan, BBVA, Santander, Bank of America y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de Google, Council of the Americas y otros grupos empresariales.

La agenda contempla encuentros orientados a explorar, ampliar o establecer operaciones en Panamá, con el objetivo de promover inversión y generación de empleos, según informó el Ejecutivo.

Uno de los temas de la agenda internacional de Mulino será la implementación de la inteligencia artificial y sus desafíos a corto plazo.

El mandatario participará como invitado de honor en un debate organizado por el BID, que contará con la presencia de jefes de Estado de Uruguay, Chile, Guatemala, Honduras y Surinam, así como ejecutivos de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAI.

Durante su estadía en Nueva York, Mulino también tiene previsto sostener reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los presidentes Pedro Sánchez, de España; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; y Jennifer Geerlings-Simons, de Surinam.

El presidente panameño, además, participará en una reunión de líderes de países de América Latina convocada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La agenda incluye su participación en foros empresariales del Council of the Americas y su asistencia como invitado de honor al World Leaders Forum de Columbia University, donde también estarán representantes de los gobiernos de Grecia, Finlandia, Colombia y las Islas Marshall.

Homenaje a la comunidad panameña en Nueva York

Como parte de su gira por Estados Unidos, Mulino asistirá al acto mediante el cual la ciudad de Nueva York rendirá homenaje a la comunidad panameña.

El jueves 24 de septiembre se designarán varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, como “Little Panama Way”, en reconocimiento a las generaciones de panameños que han contribuido a la comunidad y al patrimonio cultural de Nueva York.

El mandatario también participará en el inicio del programa de alta capacitación “Café Presidente”, enfocado en la reinserción social y laboral. La iniciativa cuenta con la colaboración de Arcane Estate Coffee, una cafetería de Manhattan propiedad de un empresario panameño.

Mulino viaja acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y durante esta semana de actividades en Nueva York estará acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y José Ramón Icaza, para Asuntos del Canal; además del administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega, y la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, entre otras autoridades.