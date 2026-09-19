Michelle Bachelet retira su candidatura a la Secretaría General de la ONU

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció este sábado 19 de septiembre que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), después de los resultados de los sondeos informales realizados por el Consejo de Seguridad.

En un comunicado difundido por su oficina, Bachelet señaló que los resultados de los straw polls del Consejo de Seguridad le indicaron que había llegado el momento de dar un paso al costado y permitir que el proceso de selección continúe.

“Los resultados de los sondeos del Consejo de Seguridad me indican que este momento ha llegado”, expresó la exmandataria, quien afirmó que tomó la decisión con la misma convicción con la que asumió su candidatura.

Luego de confirmarse la renuncia a la candidatura La Estrella de Panamá conoció que el equipo de la exmandataria reivindicó el legado de Bachelet en Chile y menciona entre sus principales políticas Chile Crece Contigo, la Pensión Básica Solidaria y la gratuidad como iniciativas que forman parte de su trayectoria y que tienen impacto en millones de personas.

Su equipo destaca además su trayectoria política e internacional, que incluye haber sido dos veces presidenta de Chile, primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tras poner fin a su candidatura, Bachelet continuará vinculada a asuntos internacionales y, según su oficina, seguirá trabajando por la paz, la democracia, el desarrollo sostenible, el multilateralismo y la equidad de género.

En el tercer sondeo informal, realizado este viernes 18 de septiembre entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Bachelet obtuvo un voto de apoyo, 11 en contra y tres sin opinión, resultados que la ubicaron en el séptimo lugar entre los ocho candidatos considerados, indicó El Mercurio de Chile.

La expresidenta afirmó que no se arrepiente de haber emprendido la candidatura y destacó que su campaña permitió colocar en la agenda internacional la propuesta de que la próxima persona al frente de la ONU sea una mujer de América Latina, independiente y comprometida con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“Creo firmemente que el liderazgo no consiste solamente en saber cuándo avanzar. También consiste en saber cuándo hacerse a un lado para que el proceso pueda continuar su curso”, sostuvo.

Bachelet señaló que durante su campaña, con el respaldo de Brasil y México, visitó a casi todos los miembros del Consejo de Seguridad para presentar su propuesta de reforma de Naciones Unidas y fortalecer la confianza en el organismo.

También agradeció al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por respaldar su candidatura desde el inicio, así como al expresidente chileno Gabriel Boric, quien había promovido inicialmente la postulación.

La candidatura de Bachelet había sido presentada en febrero con el respaldo de Chile, Brasil y México. En marzo, el Gobierno chileno retiró su apoyo, aunque la expresidenta decidió continuar en la contienda con el respaldo de Brasil y México, detalló Reuters.

En su mensaje, Bachelet reiteró su respaldo a la posibilidad de que una mujer ocupe por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Continúo creyendo que las Naciones Unidas necesitan y merecen ser lideradas por una mujer”, afirmó, y agregó que espera que después de 80 años de existencia del organismo el cargo sea ocupado por una mujer latinoamericana.