Panamá aún no define a quién apoyará para la Secretaría General de la ONU, afirma Martínez-Acha

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó este martes 17 de junio que el país aún no ha tomado una decisión sobre a quién respaldará para ocupar el cargo de secretario o secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Cuando tengamos una decisión, la haremos pública”, señaló el jefe de la diplomacia panameña al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre este tema.

Se prevé que a partir del 1 de enero de 2027 la ONU tenga una nueva persona al frente de la organización, en reemplazo del actual secretario general, António Guterres, quien dejará el cargo tras completar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno.

La carrera por la jefatura de la Organización de las Naciones Unidas ha cobrado especial interés debido a que tres de los cuatro aspirantes a liderar el organismo multilateral son latinoamericanos.

Entre los nombres mencionados figuran Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Rafael Moreno Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y el expresidente de Senegal, Macky Sall.