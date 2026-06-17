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Panamá aún no define a quién apoyará para la Secretaría General de la ONU, afirma Martínez-Acha

El Canciller de la República Javier Martínez-Acha aseguró que todavía Panamá aún no ha tomado una decisión en relación al respaldo de algún candidato a ocupar la secretaría general de la ONU.
El Canciller de la República Javier Martínez-Acha aseguró que todavía Panamá aún no ha tomado una decisión en relación al respaldo de algún candidato a ocupar la secretaría general de la ONU. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 17/06/2026 17:43
El canciller Javier Martínez-Acha afirmó que Panamá aún no ha decidido a qué candidato respaldará para suceder a António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas a partir de 2027

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El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, afirmó este martes 17 de junio que el país aún no ha tomado una decisión sobre a quién respaldará para ocupar el cargo de secretario o secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Cuando tengamos una decisión, la haremos pública”, señaló el jefe de la diplomacia panameña al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre este tema.

Se prevé que a partir del 1 de enero de 2027 la ONU tenga una nueva persona al frente de la organización, en reemplazo del actual secretario general, António Guterres, quien dejará el cargo tras completar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno.

La carrera por la jefatura de la Organización de las Naciones Unidas ha cobrado especial interés debido a que tres de los cuatro aspirantes a liderar el organismo multilateral son latinoamericanos.

Entre los nombres mencionados figuran Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Rafael Moreno Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

Encuentro entre Mulino y Bachelet

El pasado 18 de mayo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho del Palacio de las Garzas a Michelle Bachelet, quien visitó Panamá como parte de una gira internacional orientada a promover su eventual candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Durante la reunión, ambos intercambiaron opiniones sobre el papel que debe desempeñar la Organización de las Naciones Unidas frente al complejo escenario geopolítico mundial. Asimismo, analizaron los desafíos de la seguridad regional, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que afectan tanto a Panamá y Chile como al resto de América Latina.

En ese encuentro, Bachelet reconoció la gestión de Mulino en materia migratoria, particularmente por el cierre del paso de migrantes irregulares a través de la selva del Darién, una medida que calificó como un logro significativo ante uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente Panamá y Chile.

Por su parte, el mandatario panameño destacó la importancia estratégica de Chile para Panamá, al consolidarse como el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá.

La exmandataria chilena estuvo acompañada por la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira, países que han manifestado su respaldo a su aspiración dentro del organismo internacional. Por parte del Gobierno panameño también participó el canciller Javier Martínez-Acha.

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