Panamá aún no define a quién apoyará para la Secretaría General de la ONU, afirma Martínez-Acha

El <b>canciller de Panamá</b>, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, afirmó este martes 17 de junio que el país aún no ha tomado una decisión sobre a quién respaldará para ocupar el cargo de <b>secretario o secretaria general de la <a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Organización de las Naciones Unidas (ONU)</a></b>.'Cuando tengamos una decisión, la haremos pública', señaló el jefe de la diplomacia panameña al ser consultado por <b>La Estrella de Panamá</b> sobre este tema.Se prevé que a partir del 1 de enero de 2027 la <b>ONU</b> tenga una nueva persona al frente de la organización, en reemplazo del actual secretario general, <b><a href="/tag/-/meta/antonio-guterres">António Guterres</a></b>, quien dejará el cargo tras completar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno.La carrera por la jefatura de la <b>Organización de las Naciones Unidas</b> ha cobrado especial interés debido a que tres de los cuatro aspirantes a liderar el organismo multilateral son latinoamericanos.Entre los nombres mencionados figuran <b><a href="/tag/-/meta/michelle-bachelet">Michelle Bachelet</a></b>, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; <b>Rafael Moreno Grossi</b>, actual director general del <b><a href="/tag/-/meta/oiea-organismo-internacional-de-energia-atomica">Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)</a></b>; <b>Rebeca Grynspan</b>, secretaria general de la <b>Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)</b>; y el expresidente de Senegal, <b>Macky Sall</b>.