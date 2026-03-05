Aprueban $8 millones en traslados de partidas estatales

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partidas por más de $8 millones para financiar la compra de arroz destinado a las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la adquisición de libretas de pasaportes electrónicos y el fortalecimiento de programas científicos y tecnológicos del Estado.La sesión estuvo presidida por el diputado Eduardo Vásquez, quien lidera la Comisión de Presupuesto.El mayor traslado corresponde al Instituto de Mercadeo Agropecuario, que recibió autorización para mover $3 millones dentro de su presupuesto.El director de la entidad, Nilo Murillo, explicó que los recursos financiarán la compra de 700,000 quintales de arroz nacional destinados a las ferias del IMA en todo el país durante un periodo de seis meses, entre febrero y julio.Según Murillo, el objetivo es garantizar el abastecimiento del grano básico que se vende a precios accesibles en estas ferias.La Autoridad Nacional de Pasaportes de Panamá recibió la aprobación de un traslado de $3.1 millones.La administradora general Sonia de Luzcando indicó que los fondos financiarán la contratación para el suministro de libretas de pasaportes electrónicos, la actualización del módulo para chips de última generación y el soporte técnico del sistema de emisión.La Comisión también aprobó $1.6 millones para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.La secretaria general encargada María Heller señaló que los recursos reforzarán el Sistema Nacional de Investigación y programas de formación científica.Además, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental obtuvo autorización para trasladar $420 mil.El administrador general Adolfo Fábrega explicó que el dinero cubrirá el contrato de mantenimiento y administración técnica del Centro de Operaciones y Soporte de la Red Nacional Multiservicios, que respalda servicios digitales del Estado.