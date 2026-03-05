Aprueban $8 millones en traslados de partidas estatales

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partidas por más de $8 millones para financiar la compra de arroz destinado a las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la adquisición de libretas de pasaportes electrónicos y el fortalecimiento de programas científicos y tecnológicos del Estado.

La sesión estuvo presidida por el diputado Eduardo Vásquez, quien lidera la Comisión de Presupuesto.

El mayor traslado corresponde al Instituto de Mercadeo Agropecuario, que recibió autorización para mover $3 millones dentro de su presupuesto.

El director de la entidad, Nilo Murillo, explicó que los recursos financiarán la compra de 700,000 quintales de arroz nacional destinados a las ferias del IMA en todo el país durante un periodo de seis meses, entre febrero y julio.

Según Murillo, el objetivo es garantizar el abastecimiento del grano básico que se vende a precios accesibles en estas ferias.

La Autoridad Nacional de Pasaportes de Panamá recibió la aprobación de un traslado de $3.1 millones.

La administradora general Sonia de Luzcando indicó que los fondos financiarán la contratación para el suministro de libretas de pasaportes electrónicos, la actualización del módulo para chips de última generación y el soporte técnico del sistema de emisión.

La Comisión también aprobó $1.6 millones para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.

La secretaria general encargada María Heller señaló que los recursos reforzarán el Sistema Nacional de Investigación y programas de formación científica.

Además, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental obtuvo autorización para trasladar $420 mil.

El administrador general Adolfo Fábrega explicó que el dinero cubrirá el contrato de mantenimiento y administración técnica del Centro de Operaciones y Soporte de la Red Nacional Multiservicios, que respalda servicios digitales del Estado.