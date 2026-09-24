Apademar alerta de ‘crisis’ en el registro de buques de Panamá, tras pérdida de liderazgo en tonelaje

En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, el vicepresidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) y abogado en Derecho Marítimo, Belisario Porras, atribuyó el retroceso del registro de tonelaje de buques de Panamá a una combinación de factores acumulados durante varios años que, en los dos últimos, se han convertido en una “tormenta perfecta” para el sector.

El pronunciamiento Porras se produce luego de que el World Fleet Register 2026, de Clarkson Research, citado por Seatrade Maritime News, situara a Panamá en el tercer lugar mundial en tonelaje registrado, con 202,1 millones de toneladas brutas y 7,677 buques bajo su bandera, por detrás de Liberia, que ocupa el primer lugar con 314,6 millones de toneladas brutas y 6,138 embarcaciones, y de las Islas Marshall, que ascendió al segundo puesto con 209,4 millones de toneladas brutas y 4,732 buques.

Según Clarkson Research, entre finales de 2025 y agosto de 2026, la flota panameña pasó de 230,5 millones a 202,1 millones de toneladas brutas, lo que representa una disminución de aproximadamente 12.3%.

En cuanto a las causas del retroceso, Porras identificó como primer factor el modelo operativo estatal del registro panameño, que, a su juicio, no ha aplicado las modificaciones necesarias para mantener su competitividad frente a registros que mantienen una estructura de negocio privada, como Liberia y las Islas Marshall.

“El modelo del registro panameño estatal ha pecado de no aplicar las modificaciones necesarias para mantener su competitividad versus aquellos registros que mantienen una estructura de negocio privado”, afirmó Porras en la entrevista exclusiva con “La Decana”, vía correo electrónico.

Según el vicepresidente de Apademar, entre los elementos que han erosionado la posición que Panamá mantuvo durante años están la “excesiva burocracia” en los trámites, la poca discrecionalidad en el uso del presupuesto institucional, los cambios de personal en la toma de decisiones cada cinco años y la falta de previsión frente a los cambios del mercado mediante actualizaciones de la legislación.

“La competencia ha podido resolver y adaptarse a los nuevos tiempos aprovechando este impás nuestro, arrebatándonos poco a poco el mercado que manteníamos”, sostuvo.

Factores geopolíticos

El segundo grupo de factores señalado por Porras corresponde al escenario geopolítico.

Como primer ejemplo, Porras mencionó “la ejecución de la directiva 60/40 de la Unión Europea”, que, según explicó, “obliga al armador europeo a mantener el 60% de su flota bajo banderas [de países] de la Unión Europea”.

A su juicio, esta medida “ha resultado en la reducción del mercado disponible para los registros abiertos como Panamá”.

También señaló el efecto de las sanciones al petróleo de Rusia e Irán y la denominada “flota fantasma”.

“Las sanciones al petróleo de Rusia y de Irán han forzado la cancelación de cientos de naves y la pérdida de miles de toneladas del registro panameño”, afirmó.

Como tercer elemento geopolítico, Porras mencionó las detenciones de naves panameñas por parte de China cuando atracaban en puertos de ese país, situación que atribuyó al deterioro de las relaciones entre ambos países durante los últimos meses.

Según sostuvo, estas detenciones han provocado “prácticamente una estampida” de armadores europeos y asiáticos que, presionados por sus fletadores, han optado por cambiar de bandera.

“Han preferido cambiar de bandera antes de someterse a posibles retrasos que se traducen en pérdidas económicas significativas”, afirmó.

Cuestionamientos a la administración de la AMP

El tercer factor señalado por Porras corresponde a la actual administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El dirigente gremial sostuvo que se han tomado decisiones “altamente restrictivas” de depuración de la flota como parte de una estrategia para salir de listas grises como el Paris MoU.

Sin embargo, cuestionó que estas medidas no hayan estado acompañadas de planes para recuperar el tonelaje perdido.

“Se han tomado decisiones altamente restrictivas de depuración de la flota como una medida estratégica para salir de listas grises como el Paris MOU, pero no se han presentado planes paralelos para recuperar este tonelaje perdido”, afirmó.

Porras agregó que “existe una percepción dentro del gremio marítimo de que no hay una coordinación y comunicación adecuada entre las cabezas de la institución y las necesidades que requiere el manejo diario del registro naval”.

Como ejemplo, señaló una “falta de personal en diversas direcciones de la entidad y continuas fallas en el sistema registral" que, según sostuvo, “se traducen en un deterioro del servicio requerido”.

‘Hay que ver cómo se aplican medidas urgentes’

Sobre la posición que ahora ocupa Panamá frente a otros registros, Porras afirmó que el retroceso representa un “fuerte golpe” para la imagen del país como registro naval.

“Nuestra imagen como registro naval recibe un golpe muy fuerte, ya que es una obvia manifestación de una situación de crisis”, afirmó.

En ese sentido, el vicepresidente de Apademar planteó la necesidad de adoptar medidas para frenar el deterioro. “Hay que ver cómo se aplican medidas urgentes para no seguir en caída libre”, advirtió.

Porras también alertó sobre las consecuencias de que Panamá continúe perdiendo posiciones frente a otros registros.

“Llegar a estar por debajo de otros registros que actualmente ostentan un cuarto o quinto puesto nos pudiera llevar a un camino mucho más complicado en la recuperación del tonelaje nuevo que deseamos”, concluyó.