Alemania investiga a un exguardia nazi de 105 años por asesinatos

Investigan a un exguardia nazi, de 105 años, por su presunta participación en asesinatos. El antiguo guardia habría prestado servicio en el Stalag 326 VI K, en Senne, donde decenas de miles de prisioneros soviéticos murieron en condiciones de extrema precariedad.

La identidad del hombre no ha sido divulgada por la Fiscalía de Dortmund.

Según informó la fiscal de Dortmund, Sonja Frodermann, el sospechoso habría trabajado como guardia en el recinto durante la época nazi.

El caso forma parte de las investigaciones que las autoridades alemanas mantienen abiertas contra los últimos presuntos responsables de crímenes cometidos durante el régimen nazi.

Un segundo procedimiento relacionado con un antiguo guardia del mismo campo también estaba en marcha, pero el sospechoso falleció hace unos meses a los 99 años, según BBC News.

Las autoridades no han difundido más detalles sobre ninguno de los dos investigados.

Los procesos ponen de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los fiscales alemanes para esclarecer los crímenes nazis más de ocho décadas después de la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de los posibles responsables han fallecido y los supervivientes tienen actualmente edades muy avanzadas.

Stalag 326 VI K fue uno de los principales campos alemanes destinados a prisioneros de guerra, especialmente soviéticos.

Según los datos del memorial del antiguo campo, entre 180.000 y 200.000 prisioneros de guerra soviéticos fueron registrados en el complejo durante la guerra.