Xi propone a Trump ‘control humano’ sobre la inteligencia artificial

El presidente chino, Xi Jinping, propuso este jueves a su anfitrión estadounidense, Donald Trump, desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca.

Competidores directos en el vertiginoso avance de la IA, ambos países deben mantener una relación “sin conflicto ni confrontación” para el bien de toda la humanidad, propuso el mandatario chino.

La IA, así como la seguridad y la tecnología, son “temas apremiantes”, dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: “Quiero dejarla exactamente donde está”, en alusión a la investigación de ese sector, destinado a revolucionar la economía mundial.

“Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas”, añadió Trump, quien aseguró que ha logrado una “verdadera gran amistad” con Xi.

Once años después

Once años después de su primera visita de Estado en Washington, Xi y su esposa Peng Liyuan fueron recibidos con alfombra roja y al son de una banda militar por Trump y su esposa Melania.

Rápidamente ambas parejas entraron en la residencia presidencial para iniciar reuniones.

China y Estados Unidos mantienen una tregua después de una guerra comercial entre ambas potencias desencadenada por los aranceles impuestos por Trump.

Pekín había replicado con sus propias tasas, y ambas potencias decidieron congelar la escalada.

Esa suspensión se prolonga dos meses, hasta el 10 de enero, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessen, la víspera tras la llegada de Xi.

A China, cuya economía también ha sufrido el impacto de la inestabilidad en Oriente Medio y la crisis del suministro de petróleo, le interesa mantener el statu quo.

Y Trump, con unas decisivas elecciones legislativas dentro de poco más de un mes y un serio atasco en la guerra contra Irán, quiere asegurarse de la neutralidad china.

Tras una primera ronda de discusiones habrá desfile militar, 21 cañonazos y el sobrevuelo de un escuadrón de la fuerza aérea estadounidense.

Mantener el diálogo militar

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja estadounidense.

Pekín había mantenido reserva ante las declaraciones de Trump, pero esta vez Xi expresó su postura: “Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano”.

Los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, pidieron esas regulaciones ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Esos patrones han sido invitados al banquete de honor en la noche del jueves.

En las conversaciones preliminares del domingo entre Bessent y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Más complicada es la posición de Pekín ante la guerra que Trump inició junto a Israel contra Irán, que ha desbordado a esos países y ahora también afecta a todo el Golfo y a Arabia Saudita, que sufre los ataques de los hutíes.

Medios estadounidenses citan fuentes anónimas según las cuales Pekín suministró a Irán información de inteligencia para ataques contra tropas estadounidenses.

“Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis”, propuso Xi.

Taiwán también estará en el menú de las conversaciones.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.