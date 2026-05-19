Putin llega a China para reforzar alianza con Xi Jinping tras visita de Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó la noche de este martes 19 de mayo a Pekín para sostener una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania y pocos días después de la visita oficial de Donald Trump a China.

Putin arribó al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital poco después de las 11:15 p.m., donde fue recibido por una banda militar, según imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV.

La visita del mandatario ruso fue anunciada apenas horas después de que Trump concluyera una visita de Estado a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, enfocada en estabilizar las tensas relaciones entre Washington y Pekín.

De acuerdo con un comunicado del Kremlin, Putin y Xi discutirán cómo “fortalecer aún más” la asociación estratégica entre ambos países y abordarán temas internacionales y regionales de relevancia.

Las relaciones entre Moscú y Pekín se han estrechado desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. China se ha convertido en uno de los principales aliados económicos de Rusia y en el mayor comprador de petróleo ruso sancionado por Occidente.

Antes del encuentro, ambos líderes intercambiaron mensajes para conmemorar los 30 años de la asociación estratégica entre Rusia y China. Xi Jinping afirmó que la cooperación bilateral se ha “profundizado y consolidado continuamente”.

Por su parte, Putin aseguró en un mensaje dirigido al pueblo chino que las relaciones entre ambos países alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes”.

“Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal”, afirmó el mandatario ruso.

Analistas internacionales consideran que Putin busca demostrar que la relación con China permanece sólida pese al acercamiento reciente entre Washington y Pekín tras la visita de Trump.

Además del conflicto en Ucrania, los mandatarios también abordarían asuntos energéticos y la situación en Oriente Medio, en momentos en que China mantiene un fuerte interés en garantizar estabilidad para el comercio y el suministro energético mundial.