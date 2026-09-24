Propuesta de Camacho y Benicio eleva a $17.4 millones en financiamiento privado para diputados

La propuesta presentada por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho establece nuevos topes para el financiamiento privado de las campañas a diputado, de acuerdo con la cantidad de electores de cada circuito. Para este cálculo se utiliza el padrón electoral de las elecciones generales de 2024, con los 43 circuitos considerados para diputados. El esquema contempla tres niveles: $300,000 para los circuitos con hasta 30,000 electores; $400,000 para aquellos que superen los 30,000 y lleguen hasta 50,000; y $500,000 para los circuitos con más de 50,000 electores. Con ese padrón como referencia, los nuevos límites permitirían un financiamiento privado potencial de $17.4 millones en los 43 circuitos electorales. El monto supera en $4.5 millones el escenario que resultaría de aplicar un límite uniforme de $300,000 a cada circuito.

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De $12.9 millones a $17.4 millones

El proyecto original, según los datos utilizados para este análisis, contemplaba un tope de $300,000 para cada uno de los 43 circuitos. Ese esquema representaría un máximo conjunto de $12.9 millones. La propuesta de Robinson y Camacho cambia el cálculo al establecer límites diferenciados. De los 43 circuitos: 14 tendrían un tope de $300,000. 13 tendrían un tope de $400,000. 16 tendrían un tope de $500,000. La suma alcanza los $17.4 millones. En términos porcentuales, el aumento potencial frente al esquema uniforme de $300,000 alcanza aproximadamente 34.9%.

Los circuitos que llegan al medio millón

El límite máximo de $500,000 se aplicaría a 16 circuitos. Entre ellos figuran los circuitos 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 y 8-6 de Panamá; 13-1 y 13-4 de Panamá Oeste; 3-1 de Colón; 4-1 y 4-3 de Chiriquí; 1-1 de Bocas del Toro; 9-1, 9-2 y 9-3 de Veraguas; y 12-1 y 12-2 de la comarca Ngäbe-Buglé. El circuito 8-2, en Panamá, aparece como el de mayor cantidad de electores en el padrón utilizado: 251,303. Pese a esa diferencia en el número de electores, el tope se mantiene en $500,000 para todos los circuitos que superan los 50,000 electores.

El dinero frente al tamaño del padrón

La aplicación de un monto máximo por circuito también produce diferencias cuando el tope se divide entre la cantidad de electores. En el circuito 8-2, los $500,000 equivalen a aproximadamente $1.99 por elector. En el circuito 3-1 de Colón, con 173,829 electores, el mismo tope representa unos $2.88 por elector. En el circuito 13-4 de Panamá Oeste, con 159,092 electores, equivale a aproximadamente $3.14 por elector. La relación cambia de manera considerable en circuitos con menos electores. En Herrera 6-2, con 29,753 electores y un límite de $300,000, el techo equivale a unos $10.08 por elector. En Guna Yala 10-1, con 12,006 electores, llega a aproximadamente $24.99 por elector. En Emberá-Wounaan 5-1, con 2,309 electores, los $300,000 equivalen a unos $129.93 por elector. Y en Guna de Wargandí 10-2, con 1,718 electores, alcanzan aproximadamente $174.62 por elector. Estos cálculos no significan que ese dinero llegue efectivamente a cada elector. Representan únicamente la relación matemática entre el techo máximo de financiamiento privado y el número de electores de cada circuito.