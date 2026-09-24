Cepanim: MEF advierte sobre errores que pueden invalidar el certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una serie de recomendaciones a los beneficiarios de Cepanim para evitar que los certificados sean invalidados al momento de realizar sus trámites.
La entidad recordó que el endoso debe realizarse únicamente en el reverso del certificado, en el espacio identificado como “Endoso del beneficiario”. En esa sección, el beneficiario debe colocar su firma y número de cédula.
Asimismo, el MEF recomendó tener cuidado al momento de desprender el certificado del finiquito. Para hacerlo, se debe doblar suavemente el documento sobre la línea punteada y separarlo con precaución para evitar daños.
El MEF advirtió que un certificado dañado o firmado incorrectamente puede invalidar el trámite, por lo que pidió a los beneficiarios seguir las indicaciones para garantizar que el documento sea aceptado.
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El MEF informó que los herederos de beneficiarios fallecidos de Cepanim que ya hayan presentado su reclamo deberán estar atentos a las próximas convocatorias.
De acuerdo con la entidad, la atención de estos casos está prevista para finales de octubre y durante noviembre, como parte del proceso de entrega de los certificados.
El MEF explicó que las convocatorias se realizan de forma progresiva, conforme se emiten los certificados. Por ello, la falta de una cita hasta el momento no significa necesariamente que exista algún inconveniente con el trámite.
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