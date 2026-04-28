Cepanim: lo que deben saber los herederos para cobrar el beneficio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que a mediados de junio de 2026 iniciará la entrega del Cepanim, correspondiente a los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes del período 1972–1983, en beneficio de servidores públicos y trabajadores del sector privado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley No. 506, en su artículo 6, en caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho al cobro será transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión, lo que facilita el trámite para las familias.

La normativa también define un orden de prioridad para la entrega del pago. En primer lugar, el beneficio corresponde al cónyuge sobreviviente que no esté separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente en caso de una unión de hecho debidamente comprobada.

En ausencia de estas figuras, el derecho será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. Si no existe un hijo encargado, el pago se distribuirá en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.