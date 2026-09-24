Canciller de Costa Rica, vinculado a reclamos con Panamá, es destituido tras reunión con Trump

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves 24 de septiembre al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, luego de que el funcionario participara en una sesión del denominado “Escudo de las Américas” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sin informar previamente a la mandataria.

Según un comunicado de la Presidencia costarricense, Tovar asistió el pasado martes 22 de septiembre a la reunión sin dar aviso previo sobre su participación.

Tovar, exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, lideró los reclamos y las mesas de diálogo con Panamá para resolver un conflicto comercial enfocado en restricciones sanitarias a productos agropecuarios.

Panamá mantiene restricciones y bloqueos a la importación de productos cárnicos y lácteos costarricenses, afectando a más de 26 plantas productoras y generando pérdidas millonarias.

Costa Rica propone dos acuerdos y un arbitraje de la Orgamización Mundial de Comercio para sacar del limbo la disputa comercial que mantiene con Panamá desde 2019.

Por su lado, el Gobierno de Fernández de calificó esta actuación como “negligencia” y sostuvo que impidió que Fernández participara en la sesión, lo que, de acuerdo con la versión oficial, ocasionó un “daño de carácter estratégico”.

El Escudo de las Américas es considerado por el Gobierno de Costa Rica como un espacio político y estratégico de coordinación en materia de seguridad, particularmente para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa es liderada por Estados Unidos y la reunión contó con la participación de Trump.

Mientras se desarrollaba la sesión, Fernández se encontraba en Barranquilla, Colombia, donde mantenía reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella para abordar asuntos relacionados con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. La Presidencia había anunciado previamente ese viaje para los días 22 y 23 de septiembre.

Indiana Trejos asumirá la Cancillería

Tras la salida de Tovar, Fernández designó de manera interina a Indiana Trejos, actual ministra de Comercio Exterior, como titular de Relaciones Exteriores y Culto.

Trejos asumirá formalmente esas funciones una vez que concluya su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, según informó la Presidencia.