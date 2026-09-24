Minsa obtiene $26.1 millones para turnos extraordinarios y el Hospital del Niño

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó tres traslados de partidas por un total de $26,100,247 para atender compromisos del Ministerio de Salud (Minsa), entre ellos el pago de turnos extraordinarios correspondientes a junio y julio de 2026.

El traslado destinado a la Dirección de Provisión de Servicios de Salud asciende a $1,846,997 y permitirá cancelar las jornadas adicionales realizadas por personal médico, técnico y administrativo durante esos dos meses.

La mayor parte de los recursos, $15,741,487, fue asignada al Patronato del Hospital del Niño. Estos fondos serán destinados a la compra de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, productos de laboratorio, así como al pago de turnos extraordinarios, décimo tercer mes, cuotas patronales y otras obligaciones del centro pediátrico.

El director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, indicó que la institución atiende alrededor de 200 mil niños cada año, además de registrar unos 10 mil egresos hospitalarios y realizar más de 7 mil cirugías. Según explicó, mantener estos servicios requiere garantizar de forma permanente medicamentos, fórmulas para pacientes, reactivos, insumos y otros recursos.

El tercer traslado, por $8,511,673, corresponde al Programa de Saneamiento de Panamá. Los fondos permitirán fortalecer partidas vinculadas con contratos para proyectos de alcantarillado sanitario en Burunga Este, Burunga y Arraiján cabecera.