Comisión avala fondos millonarios para salud y saneamiento

<b>La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</b> aprobó este miércoles una serie de traslados de partidas por $55.3 millones solicitados por el Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer servicios hospitalarios, garantizar abastecimiento de medicamentos y financiar proyectos de saneamiento y tecnología médica en distintas regiones del país.<b>La sustentación fue presentada por el ministro encargado, Manuel Zambrano Chang, </b>quien explicó que los recursos permitirán mantener la operatividad de servicios esenciales dentro de la red pública de salud.La mayor asignación, superior a $16.8 millones, será utilizada por la Dirección de Provisión de Servicios de Salud para cubrir servicios médicos, comerciales y financieros, además de mantenimiento preventivo y correctivo en hospitales y centros de atención.<b>La comisión también aprobó un traslado de $5.9 millones para la Dirección de Medicamentos e Insumos,</b> fondos que serán utilizados para garantizar la compra y distribución de suministros médicos para hospitales, policentros, Minsa-Capsi y centros de salud en las 15 regiones sanitarias del país.En materia de saneamiento ambiental, el Minsa recibió aprobación para traslados por $14.9 millones destinados al Programa de Saneamiento de Panamá.<b>De ese monto, $12.3 millones serán utilizados para pagos relacionados con el Colector Principal del Río Matasnillo y redes de alcantarillado en Burunga, mientras que otros $2.5 millones financiarán la limpieza de tanques sépticos y estaciones de bombeo en Arraiján y La Chorrera.</b>Durante la sesión, la comisión también avaló $7.5 millones para cumplir con una indemnización derivada de la terminación unilateral del contrato del Consorcio Nuevo ION Panamá.<b>Asimismo, se aprobaron $5.9 millones para la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, recursos destinados a implementar una pasarela de pago electrónico para trámites relacionados con productos farmacéuticos.</b>El paquete aprobado incluye además $2.1 millones para la administración tecnológica del Hospital Virtual y sistemas de diagnóstico por imágenes, así como otros $2 millones para alquiler de ambulancias operativas y continuidad de tratamientos de hemodiálisis a nivel nacional.Zambrano Chang sostuvo ante los diputados que las partidas permitirán garantizar continuidad en servicios médicos y reforzar áreas críticas del sistema público de salud.