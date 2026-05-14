Comisión avala fondos millonarios para salud y saneamiento

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles una serie de traslados de partidas por $55.3 millones solicitados por el Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer servicios hospitalarios, garantizar abastecimiento de medicamentos y financiar proyectos de saneamiento y tecnología médica en distintas regiones del país.

La sustentación fue presentada por el ministro encargado, Manuel Zambrano Chang, quien explicó que los recursos permitirán mantener la operatividad de servicios esenciales dentro de la red pública de salud.

La mayor asignación, superior a $16.8 millones, será utilizada por la Dirección de Provisión de Servicios de Salud para cubrir servicios médicos, comerciales y financieros, además de mantenimiento preventivo y correctivo en hospitales y centros de atención.

La comisión también aprobó un traslado de $5.9 millones para la Dirección de Medicamentos e Insumos, fondos que serán utilizados para garantizar la compra y distribución de suministros médicos para hospitales, policentros, Minsa-Capsi y centros de salud en las 15 regiones sanitarias del país.

En materia de saneamiento ambiental, el Minsa recibió aprobación para traslados por $14.9 millones destinados al Programa de Saneamiento de Panamá.

De ese monto, $12.3 millones serán utilizados para pagos relacionados con el Colector Principal del Río Matasnillo y redes de alcantarillado en Burunga, mientras que otros $2.5 millones financiarán la limpieza de tanques sépticos y estaciones de bombeo en Arraiján y La Chorrera.

Durante la sesión, la comisión también avaló $7.5 millones para cumplir con una indemnización derivada de la terminación unilateral del contrato del Consorcio Nuevo ION Panamá.

Asimismo, se aprobaron $5.9 millones para la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, recursos destinados a implementar una pasarela de pago electrónico para trámites relacionados con productos farmacéuticos.

El paquete aprobado incluye además $2.1 millones para la administración tecnológica del Hospital Virtual y sistemas de diagnóstico por imágenes, así como otros $2 millones para alquiler de ambulancias operativas y continuidad de tratamientos de hemodiálisis a nivel nacional.

Zambrano Chang sostuvo ante los diputados que las partidas permitirán garantizar continuidad en servicios médicos y reforzar áreas críticas del sistema público de salud.