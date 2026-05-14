Diputados ponen la lupa sobre contrato de limpieza de $80 millones del Minsa

El contrato contemplaría personal especializado, insumos, equipos, productos de limpieza hospitalaria y supervisión técnica permanente.De acuerdo con los documentos técnicos sustentados por el Minsa, el servicio busca garantizar condiciones óptimas de higiene, bioseguridad y control de infecciones dentro de hospitales públicos.La entidad sostiene además que históricamente estos servicios han sido manejados mediante contrataciones externas para asegurar continuidad operativa y cumplimiento de protocolos sanitarios.Sin embargo, el debate abrió nuevamente cuestionamientos sobre la supervisión estatal y el manejo de contratos millonarios vinculados al sistema público de salud.