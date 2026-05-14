Las 5 claves de Panamá y el mundo del jueves 14 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este jueves 14 de mayo, con temas que abarcan desde movimientos diplomáticos y decisiones gubernamentales hasta crisis internacionales y tensiones geopolíticas entre las grandes potencias.

-La República Popular China decidió reemplazar a su embajadora en Panamá, Xu Xueyuan, tras una evaluación de su gestión diplomática. El gobierno chino ya presentó a su nuevo designado, Zhang Xiangyan, y espera que las autoridades panameñas otorguen el correspondiente beneplácito para oficializar el nombramiento.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió el aumento de la planilla estatal durante su conferencia de prensa semanal realizada en el marco de la inauguración del anillo hidráulico en Panamá Norte. El mandatario aseguró que las nuevas contrataciones responden a necesidades operativas y proyectos prioritarios para el país.

-La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, reaccionó al trágico accidente de tránsito ocurrido en Costa Verde, donde una turista de 22 años perdió la vida y varios ciudadanos extranjeros resultaron heridos mientras se desplazaban hacia la ciudad de Panamá. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.

-Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de su crisis energética. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó que la isla se quedó sin reservas de diésel y fueloil, combustibles indispensables para sostener el funcionamiento de la ya deteriorada red eléctrica nacional, situación que amenaza con agravar los apagones y la crisis económica.

-La esperada reunión entre Xi Jinping y Donald Trump dejó en evidencia que el futuro de las relaciones entre las dos principales potencias del mundo continúa marcado por un tema altamente sensible: Taiwán. El encuentro reflejó las profundas diferencias estratégicas entre Washington y Pekín sobre el futuro de la isla y el equilibrio geopolítico en Asia.