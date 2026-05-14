Las 5 claves de Panamá y el mundo del jueves 14 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este jueves 14 de mayo, con temas que abarcan desde movimientos diplomáticos y decisiones gubernamentales hasta crisis internacionales y tensiones geopolíticas entre las grandes potencias.<b>-La República Popular China decidió reemplazar a su embajadora en Panamá, Xu Xueyuan,</b> tras una evaluación de su gestión diplomática. El gobierno chino ya presentó a su nuevo designado, Zhang Xiangyan, y espera que las autoridades panameñas otorguen el correspondiente beneplácito para oficializar el nombramiento.<b>-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió el aumento de la planilla estatal </b>durante su conferencia de prensa semanal realizada en el marco de la inauguración del anillo hidráulico en Panamá Norte. El mandatario aseguró que las nuevas contrataciones responden a necesidades operativas y proyectos prioritarios para el país.<b>-La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, </b>reaccionó al trágico accidente de tránsito ocurrido en Costa Verde, donde una turista de 22 años perdió la vida y varios ciudadanos extranjeros resultaron heridos mientras se desplazaban hacia la ciudad de Panamá. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.<b>-Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de su crisis energética. </b>El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó que la isla se quedó sin reservas de diésel y fueloil, combustibles indispensables para sostener el funcionamiento de la ya deteriorada red eléctrica nacional, situación que amenaza con agravar los apagones y la crisis económica.<b>-La esperada reunión entre Xi Jinping y Donald Trump </b>dejó en evidencia que el futuro de las relaciones entre las dos principales potencias del mundo continúa marcado por un tema altamente sensible: Taiwán. El encuentro reflejó las profundas diferencias estratégicas entre Washington y Pekín sobre el futuro de la isla y el equilibrio geopolítico en Asia.