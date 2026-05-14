Petro trasladará a 600 guerrilleros y miembros del Clan del Golfo a zonas especiales para negociar desmovilización

El mandatario colombiano sostiene que esta etapa representa la 'fase final' de algunos diálogos de paz impulsados durante su gobierno.No obstante, <b>Petro no logró avanzar significativamente en negociaciones con grupos de mayor poder militar como el ELN y otras disidencias armadas de las FARC.</b>La política de 'paz total' ha enfrentado fuertes críticas por parte de sectores políticos y organismos judiciales, que cuestionan posibles beneficios a estructuras criminales sin garantías claras de desmantelamiento.A pesar de ello, el Gobierno insiste en que el objetivo es reducir la violencia y abrir caminos hacia la desmovilización antes del cambio de administración.