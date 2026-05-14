Panamá expulsa y deporta a extranjeros vinculados a delitos y faltas migratorias

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó la tarde de este jueves 14 de mayo que continúa desarrollando acciones de control y seguridad migratoria mediante procedimientos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros que incumplieron las leyes vigentes en Panamá.

Como parte de esas medidas, las autoridades expulsaron del país a un ciudadano de nacionalidad jamaiquina que había sido condenado por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Asimismo, el SNM confirmó la expulsión de un ciudadano ecuatoriano que se mantenía procesado por un delito de robo.

En otro caso, un ciudadano venezolano fue deportado luego de haber recibido anteriormente el beneficio de retorno voluntario y posteriormente reingresar al territorio panameño evadiendo un puesto de control migratorio.

La entidad también detalló que un ciudadano mexicano fue deportado por evasión de control migratorio.

Mientras que una ciudadana peruana y otro ciudadano venezolano fueron retornados a sus países por incurrir en la misma falta administrativa.