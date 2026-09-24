Thomas Christiansen: ‘Quería llamar a más jugadores, pero venir aquí no es fácil’

En los últimos días ha existido una enorme polémica por el hecho de que Thomas Christiansen no llamó a jugadores para reemplazar a Josué Vergara, Andrés Andrade y José Córdoba, quienes fueron de baja por lesión de la convocatoria de 27 jugadores para la gira asiática.

Más allá de lo deportivo, la ausencia de nuevos jugadores se basa por la difícil y larga logística que existe para el llamado de nuevos futbolistas a la concentración que se mantiene hace ya casi una semana en la India.

El tema de los visados, el trámite de los vuelos de avión, las largas horas que pasarían los jugadores viajando y el poco tiempo que tenían para incorporarse, al menos para el duelo ante la India, fueron factores fundamentales para que el equipo se mantuviera con una convocatoria de 24 jugadores. Un ejemplo claro de esta importante logística es el caso de Martín Krug, jugador que milita en España y que no ha podido aún entrenarse con el equipo debido a que tuvo problemas en su documentación para llegar a la India. Y eso que es un jugador que milita en el viejo continente.

El propio Thomas Christiansen, en la antesala del duelo ante la India, habló para los medios de comunicación y expresó que si tenía entre sus planes llamar a tres jugadores más, al menos a un delantero y dos defensas, pero que la difícil logística para llevarlos a la India terminó por descartar esta posibilidad.

“Mi decisión hubiera sido llamar a otros jugadores, pero como saben, venir aquí o a Japón, necesitas una visa. No es algo que se consigue de un día para otro y era muy difícil. También tenemos una plantilla de 24 jugadores, por supuesto me hubiera gustado contar con otro delantero y otros dos centrales para completar la plantilla”. Añadió, “no se pudo por el poco tiempo, las visas y todas esas cosas. Tenemos un buen ambiente, creo que es porque los jugadores que vienen tienen una buena actitud, además los que tienen más experiencia saben como es esto. Me gustaría disponer de más jugadores, sobre todo en la línea defensiva porque es ahí donde han caído dos. También tengo cinco jugadores que buscan debutar”. Sobre este nuevo proceso, el técnico enfatizó que esta es una gira para ese cambio generacional que ya empezó en el equipo de cara al proceso 2030. “El objetivo es claro, ver a nuevos jugadores, aprovechar este viaje tan largo para hacer esta escala en India, darle la oportunidad a los jugadores a mostrarse, tener la oportunidad y para nosotros es el comienzo de este cambio generacional que va a servir para mucho”, precisó.

El entrenador de la selección de Panamá igualmente habló sobre la preparación que han tenido en los últimos días en suelo asiático de cara al primer duelo contra la India. “Los nuevos muchachos hicieron un buen entrenamiento, hicimos un trabajo táctico también que lo comprendieron bastante bien y bueno, hoy seguimos un poco más con lo que viene para el partido, trabajo táctico otra vez, por lo menos para que tengan los conceptos, las ideas claras de lo que queremos hacer y nada, la verdad es que la adaptación ha sido muy buena”, señaló Christiansen.

En cuanto al objetivo principal de esta ventana de selecciones, el director técnico apuntó a ver esos nuevos jugadores que levantan la mano para este nuevo ciclo. “Esta gira es para ver a estos jugadores, pero vamos a tener dos partidos más y es posible que repitan los jugadores, que tengan su oportunidad porque son partidos exigentes”, enfatizó. Última sesión antes del duelo ante la India