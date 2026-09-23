Panamá completa su primer entrenamiento antes del amistoso ante la India

La selección de Panamá ya se puso en marcha para preparar el primer amistoso, de tres, que sostendrán en esta gira asiática para la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Instalados en la India, el combinado panameño completó su primera práctica grupal previo a enfrentarse a la selección local este viernes 25 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora local panameña).

En las canchas del Centre For Sports Excellence, instalaciones que se encuentran a unos 45 minutos del hotel de concentración, la selección de Panamá tuvo su primera práctica con un total de 19 efectivos hasta el momentos. Martín Krug, Jiovany Ramos, Azarias Londoño, José Fajardo y Carlos Harvey estuvieron ausentes en el entrenamiento ya que continúan en su travesía para llegar a la India.

A pesar de la ausencia de estos cinco jugadores, para este jueves 24 de septiembre se espera que el grupo ya se encuentre al completo para la última sesión previo al partido.

En cuanto al entrenamiento efectuado este miércoles 25 de septiembre, el grupo inició con los habituales ejercicios de activación y preparación física, los cuales estuvieron a cargo del entrenador Sergio Pardo Carrillo. Seguidamente el combinado panameño pasó a realizar trabajos con balón. Cabe destacar que en este entrenamiento estuvieron presentes algunos aficionados panameños que se dieron cita para observar de más de cerca a los mundialistas y que se preparan para enfrentarse a la India.

Antes del entrenamiento, José Luis Rodríguez conversó con los medios de comunicación y dio su punto de vista de estos importantes tres duelos amistosos que sostendrán en territorio asiático. “Se nos viene un reto muy importante ya de cara a noviembre, que es lo que hay que pensar primero, y para eso estamos aquí, para preparar esos partidos, y también han venido nuevos chicos, pues toca darles la oportunidad y que demuestren lo que pueden aportar a la selección”, destacó el jugador del FC Juárez.

En esa misma línea, también dio su opinión Marcos de León, quien afronta una nueva oportunidad con el combinado nacional y que tiene la posibilidad de debutar con la selección de Panamá. El cancerbero habló de la relación que tiene con los demás porteros, así como también la oportunidad que tiene de aprender Orlando Mosquera, jugador que tiene una importante experiencia bajo los tres palos de la selección y al que considera como un “ídolo nacional”. “Primero que nada, conozco a Eddy (Roberts) desde hace mucho tiempo. Fue uno de los porteros que me ayudó a potenciarme, ya que competir contra él y con arqueros como José Guerra también, siendo yo uno de los juveniles de aquellos equipos, pues te ayuda a crecer como futbolista. Y ‘Kuty’ (Orlando Mosquera), que bueno, ahorita mismo ídolo nacional, la verdad, es un arquero que es muy completo y espero aprender mucho de él”, detalló el portero del Sporting San Miguelito.