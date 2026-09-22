Christiansen suma un nuevo aliado: Sergio Pardo Carrillo llega a la selección de Panamá

Con la gira asiática ya en marcha, la selección de Panamá empezó sus preparativos para enfrentarse a la India en duelo amistoso este viernes 25 de septiembre. Mientras los jugadores siguen sumándose a la concentración, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hizo oficial la llegada de un nuevo integrante al cuerpo técnico de Thomas Christiansen.

Sergio Pardo Carrillo se convirtió en el nuevo preparador físico del combinado panameño, esto en sustitución de Christian Beguer, quien no renovó su contrato con la selección tras la culminación del Mundial 2026.

El entrenador de 48 años tiene una vasta experiencia en el ámbito de la preparación física. Estuvo en las filas de equipos importantes, tanto en España como en México. Su primer club fue el UD Almería entre 2007 y 2017 donde estuvo a cargo de la coordinación metodológico del fútbol base.

De ahí se dedicó exclusivamente a ser preparador físico del Lugo, Huesca, Girona, Elche y Rayo Vallecano, estando en primera y segunda división. Tras su paso por Vallecas, decide tener su primera aventura en el extranjero y recaló en el Santos Laguna, equipo en el que estuvo desde el 2024 hasta este 2026.

Pardo Carrillo ya se puso en marcha para recuperar a los jugadores de la selección de Panamá que poco a poco se han ido integrando a la concentración en la India. El entrenador nacido en Málaga ya tuvo un primer contacto con los primeros en arribar.

Los primeros en llegar

Además de Daivis Murillo y Marcos de León, quienes llegaron el pasado lunes 21 de septiembre en horas de la noche a territorio de la India. Los siguientes en llegar a la concentración fueron José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, César Blackman, Amir Murillo, Orlando Mosquera, Eduardo Anderson, Adalberto Carrasquilla, Mijahir Jiménez, Omar Valencia y Rafael Mosquera.

Estos 12 futbolistas realizaron los primeros trabajos físicos y de recuperación en el gimnasio del hotel de concentración para bajar las cargas tras el largo viaje que tuvieron que emprender los futbolistas.