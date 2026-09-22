¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados? CSS confirma fechas de pago de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de octubre, con fechas establecidas de acuerdo con la modalidad de cobro de cada beneficiario.

El primer pago de octubre se realizará el lunes 5 de octubre mediante ACH, mientras que quienes reciben su jubilación o pensión a través de cheque podrán cobrarla el martes 6 de octubre.

Para la segunda quincena, la CSS estableció el lunes 19 de octubre como fecha de pago para los beneficiarios que utilizan ACH. En el caso de quienes cobran mediante cheque, el desembolso está programado para el martes 20 de octubre.

De esta manera, los jubilados y pensionados contarán con dos fechas de pago durante octubre, dependiendo del mecanismo mediante el cual reciben sus prestaciones.

La institución recomienda a los beneficiarios tener presente las fechas correspondientes a su modalidad de cobro y realizar las verificaciones necesarias para evitar confusiones al momento de retirar o disponer de sus pagos.