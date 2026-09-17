Pagos a jubilados inician este viernes 18 y continúan el lunes 21 de septiembre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) comenzarán a recibir el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre desde este viernes 18 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de la institución.

En esta primera fecha, el depósito estará disponible para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH).

Mientras tanto, el calendario establece que los pagos continuarán el lunes 21 de septiembre para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante cheques.

Estos últimos deberán acudir a los centros de pago habilitados a nivel nacional para retirar el cheque correspondiente.

De esta manera, el cronograma de la CSS contempla fechas distintas de acuerdo con la modalidad de pago de cada beneficiario, por lo que se recomienda verificar el método mediante el cual recibe habitualmente su jubilación o pensión.