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Jubilados recibirán su pago de agosto desde este miércoles 19 de agosto

Jubilados y pensionados recibirán desde este miércoles el pago de la segunda quincena de agosto
Jubilados y pensionados recibirán desde este miércoles el pago de la segunda quincena de agosto CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/08/2026 17:05
La Caja de Seguro Social inicia este miércoles el pago de la segunda quincena de agosto para jubilados y pensionados.

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir desde este miércoles 19 de agosto el pago correspondiente a la segunda quincena del mes, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

Los primeros en recibir el desembolso serán los beneficiarios que tienen sus pagos mediante ACH, quienes podrán disponer del dinero a partir del miércoles.

En tanto, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheques podrán retirarlos el jueves 20 de agosto, en los centros de pago habilitados por la institución.

Calendario de pagos de septiembre

La Caja de Seguro Social también estableció las fechas correspondientes a los pagos de septiembre.

Para la primera quincena de septiembre, tanto los beneficiarios que cobran por ACH como quienes reciben cheque tendrán su pago disponible el viernes 4 de septiembre.

Mientras que para la segunda quincena de septiembre, los pagos mediante ACH se realizarán el viernes 18 de septiembre y los correspondientes a cheques estarán disponibles el lunes 21 de septiembre.

La CSS recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas para evitar inconvenientes al momento de retirar sus pagos.

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