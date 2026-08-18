Ley de trabajo en el mar: abren debate entre AMP, ARAP y gremios pesqueros

La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional comenzó el análisis del proyecto de ley 146, una propuesta legislativa orientada a regular las relaciones de trabajo a bordo de las naves mercantes de servicio interior, así como de las embarcaciones de pesca comercial de servicio interior e internacional que ostentan la bandera panameña.

Durante la sesión inicial, la subcomisión fijó la metodología de trabajo e instó a los diversos sectores involucrados a formalizar sus observaciones y propuestas modificación artículo por artículo. La meta declarada del debate es alcanzar consensos y estructurar una norma definitiva que funcione como marco general para la actividad pesquera e interior.

El proyecto de ley 146 plantea normar la relación jurídica entre capitanes, empleadores y trabajadores del mar. Según el articulado preliminar, el texto fundamenta sus disposiciones en el principio de justicia social consagrado en la Constitución Política, garantizando la protección estatal sobre pescadores y gente de mar.

Las disposiciones normativas regirán de forma general para la flota marítima bajo registro panameño, con aplicaciones y excepciones particulares según la categoría de la actividad.

Al encuentro asistieron representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del sector privado, entre ellos representantes de la organización Atún Sostenible, quienes presentaron recomendaciones iniciales para la modificación del borrador.

El texto continuará en fase de subcomisión antes de ser presentado para primer debate en el pleno de la comisión.