Tercer hombre queda detenido por presunto reclutamiento de panameños para la guerra

Un juez de garantías imputó y ordenó la detención provisional de un tercer hombre presuntamente vinculado a una red dedicada al reclutamiento de panameños para participar en actividades militares en el extranjero, en un caso relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania.

La audiencia de solicitudes múltiples se realizó este 18 de agosto luego de que el ciudadano fuera aprehendido el 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando arribó a Panamá en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada pidió al juez que lo imputara de los cargos por la presunta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas agravada.

Durante la audiencia, el tribunal declaró legal la aprehensión y acogió la solicitud del Ministerio Público de imponer la medida cautelar de detención provisional, al considerar los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía.

Entre los argumentos presentados por el Ministerio Público se encuentra el peligro de fuga, debido a que la aprehensión del imputado se produjo mediante una alerta silenciosa de Interpol.

La Fiscalía también sustentó la existencia de un peligro para la comunidad debido a la gravedad del delito investigado, cuya modalidad agravada contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.

Asimismo, fueron señalados riesgos relacionados con la posible destrucción de pruebas y afectación a las víctimas.

Ante estos elementos, el juez determinó que la detención provisional constituye una medida proporcional, idónea y necesaria para garantizar el desarrollo de las investigaciones y el proceso judicial.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el imputado habría participado, junto con otras personas, en la captación y reclutamiento de ciudadanos panameños con fines militares en un país de Europa del este.

Los presuntos reclutadores habrían utilizado redes sociales, principalmente TikTok, para contactar a potenciales víctimas y ofrecerles supuestos empleos con salarios elevados, bonos y otros beneficios.

En algunos casos, las ofertas habrían presentado remuneraciones superiores a los $2,500, mientras que otras investigaciones relacionadas con esta estructura señalan promesas de ingresos de entre $3,000 y $9,000, dependiendo de las labores asignadas.

Según la Fiscalía, las víctimas eran atraídas inicialmente con la promesa de realizar trabajos que supuestamente no implicarían participar directamente en combates. Sin embargo, una vez trasladadas al extranjero, presuntamente eran sometidas a trabajos militares forzados y enviadas a zonas de conflicto.

Los investigadores también han señalado que a los interesados se les solicitaban números telefónicos, fotografías de documentos de identidad y otros datos personales.

Las pesquisas del Ministerio Público comenzaron el 15 de junio, después de que varias víctimas brindaran testimonios sobre una estructura dedicada a captar y trasladar ciudadanos panameños hacia zonas de conflicto.

La Fiscalía sostiene que unas 18 personas habrían sido trasladadas a Ucrania mediante este esquema.

Según los testimonios incorporados a la investigación, algunos reclutados habrían sufrido la retención de sus documentos personales, incumplimiento de los pagos ofrecidos y traslado a zonas de combate después de completar periodos de entrenamiento.

También se investiga la existencia de amenazas contra quienes intentaban abandonar la estructura y el supuesto cobro de hasta $2,500 para permitirles salir.

Con la nueva imputación, tres personas han sido vinculadas judicialmente a esta investigación por presunta trata de personas relacionada con el reclutamiento de panameños para la guerra.

Uno de los casos corresponde a Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, panameño de 63 años y veterano de guerra de Ucrania, quien fue detenido el pasado 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando pretendía viajar a Estambul y posteriormente continuar hacia Ucrania.

Un juez le impuso detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

La fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, explicó previamente que el caso de Ryfkogel está relacionado con el reclutamiento de personas para Ucrania y es distinto de otra investigación que involucra a un ciudadano panameño señalado de captar personas para combatir del lado de Rusia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red, identificar a otros posibles involucrados y establecer las responsabilidades penales correspondientes.