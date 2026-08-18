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NBA y YouTube negocian acuerdo de transmisión millonario

La NBA y YouTube negocian la transmisión de los encuentros locales de hasta 29 franquicias a partir de la temporada 2027-2028.
La NBA y YouTube negocian la transmisión de los encuentros locales de hasta 29 franquicias a partir de la temporada 2027-2028. Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 18/08/2026 18:07
La plataforma negocia la transmisión de partidos locales de la NBA por más de 1.000 millones de dólares a partir de la temporada 2027-2028

La plataforma tecnológica YouTube mantiene conversaciones avanzadas con la National Basketball Association (NBA) para consolidar una plataforma unificada de transmisión en directo de los partidos locales de los equipos a partir de la temporada 2027-2028, en una negociación valorada en más de 1.000 millones de dólares según reportaron Sports Business Journal y plataforma financiera Investing.com.

La propuesta contempla la incorporación inicial de al menos 25 franquicias estadounidenses con la opción de extenderse a 29 de los 30 clubes de la liga mediante un esquema de distribución de ingresos basado en el valor comercial de cada mercado.

Con esto igual manteniendo a los Toronto Raptors fuera del acuerdo por compromisos previos con la empresa Rogers Communications y ajustando el monto contractual entre los 850 millones y los 1.200 millones de dólares según la cantidad definitiva de participantes.

Estructura del acuerdo y competidores del sector

El proyecto contempla una duración inicial de 9 años con opción de extensión por cinco periodos adicionales para hacer coincidir su vencimiento con el contrato nacional de medios de la liga, mientras la directiva del baloncesto estadounidense prevé definir el acuerdo durante este otoño antes de abrir la oportunidad a propuestas de otras empresas del sector como Amazon, ESPN o DAZN.

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