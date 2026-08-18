NBA y YouTube negocian acuerdo de transmisión millonario

La plataforma tecnológica YouTube mantiene conversaciones avanzadas con la National Basketball Association (NBA) para consolidar una plataforma unificada de transmisión en directo de los partidos locales de los equipos a partir de la temporada 2027-2028, en una negociación valorada en más de 1.000 millones de dólares según reportaron Sports Business Journal y plataforma financiera Investing.com.
La propuesta contempla la incorporación inicial de al menos 25 franquicias estadounidenses con la opción de extenderse a 29 de los 30 clubes de la liga mediante un esquema de distribución de ingresos basado en el valor comercial de cada mercado.
Con esto igual manteniendo a los Toronto Raptors fuera del acuerdo por compromisos previos con la empresa Rogers Communications y ajustando el monto contractual entre los 850 millones y los 1.200 millones de dólares según la cantidad definitiva de participantes.
El proyecto contempla una duración inicial de 9 años con opción de extensión por cinco periodos adicionales para hacer coincidir su vencimiento con el contrato nacional de medios de la liga, mientras la directiva del baloncesto estadounidense prevé definir el acuerdo durante este otoño antes de abrir la oportunidad a propuestas de otras empresas del sector como Amazon, ESPN o DAZN.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...