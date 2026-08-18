NBA y YouTube negocian acuerdo de transmisión millonario

La plataforma tecnológica YouTube mantiene conversaciones avanzadas con la National Basketball Association (NBA) para consolidar una plataforma unificada de transmisión en directo de los partidos locales de los equipos a partir de la temporada 2027-2028, en una negociación valorada en más de 1.000 millones de dólares según reportaron Sports Business Journal y plataforma financiera Investing.com.

La propuesta contempla la incorporación inicial de al menos 25 franquicias estadounidenses con la opción de extenderse a 29 de los 30 clubes de la liga mediante un esquema de distribución de ingresos basado en el valor comercial de cada mercado.

Con esto igual manteniendo a los Toronto Raptors fuera del acuerdo por compromisos previos con la empresa Rogers Communications y ajustando el monto contractual entre los 850 millones y los 1.200 millones de dólares según la cantidad definitiva de participantes.