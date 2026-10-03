El golpe de 1941: así terminó el primer gobierno de Arnulfo Arias

La salida de Arnulfo Arias Madrid hacia Cuba, en octubre de 1941, abrió una de las crisis políticas más trascendentales de la primera mitad del siglo XX panameño. En apenas dos días, el mandatario fue depuesto y Ricardo Adolfo de la Guardia, hasta entonces ministro de Gobierno y Justicia, asumió la Presidencia.

El golpe ocurrió en medio de una compleja combinación de factores: las diferencias entre el gobierno de Arias y Estados Unidos por la defensa del Canal de Panamá, el rechazo de sectores políticos y económicos a algunas de las medidas del mandatario y las disputas por el control de las instituciones del Estado.

Arias había llegado a la Presidencia en octubre de 1940 con un discurso nacionalista y de mayor autonomía frente a Estados Unidos. Durante su gobierno impulsó la Constitución de 1941, que introdujo innovaciones sociales y económicas y amplió las facultades del Ejecutivo. La Carta comenzó a regir el 2 de enero de ese año y sustituyó a la Constitución de 1904.

Sin embargo, el contexto internacional complicó su administración. La Segunda Guerra Mundial avanzaba en Europa y Washington consideraba al Canal de Panamá un punto estratégico para la defensa del hemisferio. Estados Unidos buscaba ampliar sus posiciones militares y obtener garantías para la protección de la vía interoceánica.

Uno de los principales desencuentros ocurrió en torno al armamento de los buques mercantes panameños, de acuerdo a documentos de la Biblioteca del Congreso y la Instituto Naval de Estados Unidos.

En los primeros días de octubre de 1941, el gobierno de Arias rechazó permitir el artillamiento de esas embarcaciones. La negativa se produjo cuando Estados Unidos todavía no había entrado formalmente en la guerra, pero ya preparaba la defensa del Canal.

Una caricatura publicada en Estados Unidos el 9 de octubre de 1941, conservada por la Biblioteca del Congreso, refleja precisamente esa disputa. La tensión internacional coincidió con el creciente malestar interno.

El 7 de octubre de 1941, Arias abandonó Panamá rumbo a La Habana, Cuba, para atender una dolencia física. El viaje se realizó de manera privada y sin comunicar previamente su salida a la Asamblea Nacional. Esa circunstancia fue utilizada por sus adversarios como fundamento para cuestionar su permanencia en el cargo.

La Constitución contemplaba una línea de sucesión mediante los llamados designados. Sin embargo, el procedimiento no se desarrolló normalmente. José Pezet, primer designado, fue detenido; Ernesto Jaén Guardia, segundo designado, asumió brevemente la Presidencia y renunció; mientras que Aníbal Ríos, tercer designado, se encontraba fuera del país.

En ese escenario, el ministro Ricardo Adolfo de la Guardia terminó asumiendo el poder y para el 9 de octubre de 1941, Arias había sido desplazado de la Presidencia.

La participación de Estados Unidos en aquel episodio ha sido interpretada de distintas maneras por los historiadores. Existe documentación que demuestra que Washington tenía fuertes diferencias con Arias y que recibió favorablemente su salida. Un documento posterior del Departamento de Estado estadounidense describió el derrocamiento como un golpe incruento ocurrido después de que Arias abandonara secretamente el país.

Una publicación en diciembre de 1941 por el Instituto Naval de Estados Unidos, señaló que el cambio de gobierno ocurrió después de la negativa de Arias a permitir el armamento de los barcos panameños y destacó que el nuevo gobierno levantó la prohibición.

No obstante, el mismo documento registró que el secretario de Estado Cordell Hull negó que funcionarios estadounidenses hubieran tenido conocimiento previo o hubieran influido en el derrocamiento.