Productores capireños fortalecen el manejo agronómico del cultivo de café a través del programa Kolfaci-CATIE, una iniciativa de cooperación impulsada por Corea del Sur en alianza con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),informó Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Con este respaldo técnico y el acompañamiento del MIDA, más de 100 caficultores de la comunidad de Río Indio Nacimiento, en el distrito de Capira, participaron en una jornada de campo orientada a mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de sus parcelas.

Según la fuente, durante la capacitación, los productores evaluaron los resultados prácticos de la poda de café a 30 centímetros y realizaron levantamiento de datos sobre la incidencia de plagas y enfermedades, metodologías esenciales para optimizar la cosecha y reducir pérdidas en el cultivo.

La jornada estuvo encabezada por el director regional del MIDA en Panamá Oeste, Victoriano Mejía, quien destacó el compromiso institucional de articular esfuerzos internacionales que transfieran innovación y mejores prácticas agrícolas directamente a los pequeños y medianos productores de la región.

Kolfaci-CATIE es una organización de Corea del Sur que coopera con los países de América Latina, con miras a una alimentación segura y agricultura; promoviendo la seguridad alimentaria y contribuyendo para un sector agropecuario más sostenible.

A través del proyecto Kolfaci-CATIE y la Coordinación Agrícola de la Dirección Regional del Oeste, el MIDA impulsa la producción sostenible de café en esta parte del país con la implementación de nuevas prácticas agrícolas, recolección de datos y asistencia técnica que fortalecen a los productores locales y aumentan sus cosechas.