El Consejo de Gabinete aprobó este martes 17 de noviembre la Resolución 153-26, mediante la cual eliminó el Consejo Nacional del Agua (Conagua) y su Secretaría Técnica. La medida deroga en su totalidad la Resolución de Gabinete 114 del 23 de agosto de 2016, normativa que creó dicha instancia y aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050: Agua para Todos.

Según el comunicado de prensa, la decisión responde a las acciones de reorganización, reestructuración y reducción del Estado que ejecuta el Gobierno Nacional. Bajo esa premisa, el Ejecutivo consideró necesario ordenar el cierre definitivo tanto del consejo como de su brazo operativo, el cual funcionaba adscrito al Ministerio de Ambiente (Miambiente).

La nueva disposición también deja sin efecto las modificaciones previas realizadas a la norma original, contenidas en la Resolución de Gabinete 43 del 11 de abril de 2017 y la Resolución de Gabinete 60 del 3 de julio de 2019. Con ello, se extingue el marco jurídico aprobado hace una década para articular la gobernanza del agua en el país.