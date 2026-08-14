Mijahir Jiménez es jugador del primer equipo del Red Bull New York

El primer equipo del Red Bull New York de la MLS sumó a sus filas de manera oficial al delantero panameño, Mijahir Jiménez. El futbolista de apenas 19 años firmó un contrato con el equipo mayor de la Gran Manzana por las siguientes temporadas.

Mediante las redes sociales, el equipo de New York anunció la promoción del jugador, quien arribó en el 2025 al RBNY II de la MLS Next Pro y despuntó en el equipo neoyorquino. Jiménez, además de que portará la casaca 91 en su espalda, firmó hasta el 2027-2028 con opción a renovarlo hasta la temporada 2030-2031.

El panameño fue parte de la camada de Michael Bradley que resultó campeón en la 2025 en la MLS Next Pro aportando nueve goles y dos asistencias. Este año arrancó en el segundo equipo, anotando otros tres goles en 15 compromisos hasta que entró en dinámica con el equipo mayor.

Jiménez fue convocado por primera vez con el RBNY para un partido de MLS el pasado miércoles 22 de julio ante el Philadelphia Union, sin embargo no vio minutos en aquel cotejo. Su debut se produciría el 25 de julio ante el Charlotte FC ingresando de cambio y jugando 20 minutos en aquel cotejo.

Su graduación llegó ante el Orlando City, cuando en su primera titularidad, se despachó un doblete y lideró la victoria ante el equipo de Antoine Griezmann 3-2.

El entrenador Bradley conoce bien al jugador panameño, ya que lo tuvo en el segundo equipo el año pasado en el RBNY II. Por lo que conoce a la perfección las características, fortalezas y cosas a mejorar del panameño.

De esta forma, Jiménez se une a Omar Valencia y Rafa Mosquera como los panameños dentro del primer equipo del RBNY. En el segundo equipo aún siguen en dinámica Aimar Sánchez y Aimar Modelo.