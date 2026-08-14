El Canal y Panamá Viejo celebran sus aniversarios este 15 de agosto

El 15 de agosto tiene un significado especial para Panamá. En esta misma fecha, pero con casi cuatro siglos de diferencia, quedaron ligados dos momentos fundamentales de la historia del país: la fundación de Panamá La Vieja en 1519 y la inauguración del Canal de Panamá en 1914.

Este sábado 15 de agosto de 2026, Panamá conmemora 507 años de la fundación de la ciudad de Panamá y 112 años de la inauguración de la vía interoceánica, dos acontecimientos que reflejan el papel que ha tenido el istmo como punto de encuentro, tránsito y conexión entre distintas partes del mundo. El sitio arqueológico de Panamá Viejo conserva los vestigios de aquella primera ciudad fundada por españoles en la costa del Pacífico americano y constituye hoy uno de los espacios patrimoniales más importantes del país.

Cuatro siglos después de aquel primer asentamiento, el 15 de agosto de 1914 se produjo el primer tránsito oficial por el Canal de Panamá, realizado por el vapor estadounidense Ancón. La apertura de la vía interoceánica transformó las rutas comerciales y consolidó la posición de Panamá como un punto estratégico para la navegación mundial.