Geisha de Elida Estate gana el Best of Panama 2026 con 96.25 puntos

El Geisha lavado del lote Torre, producido por Elida Estate, obtuvo el primer lugar del Best of Panama (BOP) 2026 al alcanzar una calificación de 96.25 puntos en la trigésima edición del principal certamen de café de especialidad de Panamá.

Con este resultado, la familia Lamastus sumó su octava victoria en la competencia organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap), que este año reunió a 65 jueces oficiales e invitados de más de 14 países.

El triunfo se registró en una edición especial para el sector, ya que coincide con los 30 años de la fundación de la Scap, organización creada en 1996 por productores de Boquete y Volcán para impulsar la calidad y comercialización del café panameño en mercados internacionales.

Según informó Wilford Lamastus Jr., el café ganador proviene del lote Torre, una parcela de la finca Elida Estate donde la variedad Geisha comenzó a cultivarse en 2005.

“El café ganador viene del lote Torre, donde mi padre quitó las frambuesas de mi abuelo y sembró Geisha en 2005”, señaló Lamastus.

El productor explicó que, aunque la familia expandió posteriormente el cultivo de Geisha a zonas ubicadas hasta los 2,100 metros sobre el nivel del mar, el lote Torre, situado a 1,800 metros, fue el que alcanzó la máxima puntuación del certamen.

Elida Estate está ubicada en las tierras altas de Boquete, cerca del Parque Nacional Volcán Barú, y ha permanecido bajo administración de la familia Lamastus desde 1918.

El lote ganador encabezará la subasta internacional en línea del Best of Panama, programada para el próximo 23 de septiembre de 2026. La puja constituye una de las principales vitrinas comerciales para los cafés de especialidad del país y reúne compradores de distintos mercados internacionales.

La edición 2026 del Best of Panama se desarrolló con la participación de jueces especializados provenientes de más de una decena de países, en una competencia considerada una referencia para la industria cafetalera de alta gama.