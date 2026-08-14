Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional repartirá premios de hasta $95,000

La Lotería Nacional de Beneficencia realizará este domingo 16 de agosto su Sorteo Extraordinario, una jornada en la que se otorgarán premios de hasta $95,000 a los números favorecidos.
El sorteo se llevará a cabo a partir de las 3:00 p.m. en Supercentro El Dorado, en el marco de la celebración de los 50 años de este reconocido centro comercial, que será el escenario de esta jornada especial de la Lotería Nacional.
Para participar en el Sorteo Extraordinario, la fracción del billete tiene un costo de $2.00.
La entidad recordó que cada año se realizan tres sorteos extraordinarios: el primero en abril, el segundo en agosto y el tercero en diciembre. Este último suele ser uno de los más esperados por los jugadores debido a los montos de sus premios.
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De acuerdo con la promoción oficial, el primer premio tiene un monto de hasta $95,000, compuesto por un premio base de $20,000, más $75,000 correspondientes a serie y folio.
El segundo premio alcanza hasta $18,000, con $8,000 de premio base y B/.10,000 por serie y folio.
Mientras que el tercer premio ofrece hasta $10,500, distribuidos en $3,000 de premio base y $7,500 por serie y folio.
La entidad invita a los jugadores a adquirir su billete oficial en los puntos de venta autorizados y participar en este sorteo extraordinario, presentado bajo el lema “Premios que cambian vidas”.
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