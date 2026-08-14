Suspenden tradicional Desfile de la Pollera Picarona Antonera y evalúan nueva fecha

La Organización del Desfile de la Pollera Picarona Antonera anunció oficialmente la suspensión del evento, decisión adoptada de manera conjunta con el Municipio de Antón, de la provincia de Coclé, priorizando la seguridad y el bienestar de los participantes, delegaciones, artistas, visitantes y de toda la comunidad.
A través de un comunicado, la organización lamentó profundamente la decisión, especialmente después del esfuerzo, trabajo y entusiasmo dedicados a la realización de esta celebración.
Asimismo, informó que se estará evaluando una nueva fecha para realizar el desfile, la cual será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales de la organización.
Las delegaciones y participantes inscritos serán contactados directamente mediante los números telefónicos proporcionados durante el proceso de inscripción, con el fin de brindarles la información correspondiente.
La organización también expresó su más sentido pésame y solidaridad a las familias afectadas, al tiempo que agradeció a la comunidad por su comprensión, apoyo y solidaridad ante esta decisión.
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