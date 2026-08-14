Timur Turlov apuesta por la digitalización para impulsar el futuro del ajedrez

El fundador y CEO de Freedom Holding Corp. y candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Timur Turlov, dijo a EFE que un mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial puede mejorar la forma en que se aprende, se entrena y se compite en el ajedrez.

Esta transformación, junto con la expansión del ajedrez en la educación y el fortalecimiento de las federaciones nacionales, forma parte de la visión de Turlov sobre el futuro de esta disciplina.

Así lo explicó el CEO de Freedom Holding Corp en el marco de la fase continental de América del FIDE-ISCF World Schools Team Championship 2026, celebrada en Costa Rica.

“Debemos poder acceder a todas las funcionalidades de inteligencia artificial para la educación y el ajedrez, desarrollar soluciones de juego limpio contra las trampas en las plataformas digitales y desarrollar una plataforma digital de juego para FIDE destinada a algunas competencias y campeonatos de FIDE”, aseveró Turlov.

La transformación digital junto con la expansión del Chess in Education y la sostenibilidad financiera de las federaciones nacionales, forman parte de los ejes principales de la candidatura de Turlov a la presidencia de FIDE en las elecciones del 2026.

Entre los resultados que visualiza el experto se encuentran la incorporación de nuevos patrocinadores al ajedrez, el desarrollo de una plataforma digital sólida para cada federación nacional y una mayor participación de patrocinadores, federaciones y jugadores, así como el crecimiento del ajedrez en las escuelas.

“En muchos países emergentes y en muchas pequeñas federaciones en desarrollo, incluso una pequeña inversión puede generar un enorme impulso en términos de eficiencia (...) Definitivamente necesitamos más entrenadores y formadores para niños y jóvenes talentosos en las federaciones emergentes”, explicó.

Agregó que son necesarios más torneos abiertos, especialmente en algunas zonas que no están suficientemente cubiertas en África, Asia y América Latina.