Membresía anual... Por qué es lo más justo para el ajedrez de Panamá

La Federación de Panameña de Ajedrez (FPA) hizo oficialmente público que para este año 2024 todos los jugadores inscritos que juegan bajo esta federación y los que quieran inscribirse o cambiarse a la misma deberán pagar una membresía anual para poder competir en torneos federados y avalados por la FIDE (Federación internacional de ajedrez por sus siglas en francés). Ante esto, surge la pregunta: ¿Realmente es necesario y justo pagar una membresía anual? Y la respuesta concreta es sí; de hecho, desde mi punto de vista como ajedrecista, didacta, promotor y columnista especializado en este deporte... No hay nada más justo para el ajedrez nacional, y voy a explicártelo en este artículo elaborado con el único objetivo de aclarar tus dudas e inquietudes.

La primera gran razón por la que todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros que compiten por Panamá (me incluyo en este segundo grupo) deberían pagar una membresía es porque nada en la vida es gratis, todo se paga de algún lado. Así como el estado cobra impuestos para sufragar la obra pública, programas sociales y servicios básicos; las federaciones en general de cualquier deporte, dígase de fútbol, boxeo, baseball o cualquier otro, necesitan fondos para poder funcionar correctamente y la de ajedrez no es la excepción. Todo tiene un precio, aún cuando sea una causa noble, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá o APEDE (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa) y otras instituciones sin fines de lucro funcionan con pagos de membresías para operar, la FPA necesita de la contribución de la familia ajedrecística para seguir adelante en el incansable objetivo de hacer crecer este educativo deporte.

Por ejemplo: Cada año se llevan a cabo una serie de torneos a nivel nacional por cada provincia, luego se juega una semifinal con los jugadores que avanzan y por último un torneo final cerrado en donde compiten los mejores ocho jugadores a nivel nacional en la rama femenina y masculina. Estos torneos conllevan una serie de gastos, que no son para nada baratos y que son decisivamente necesarios para que puedan celebrarse estos campeonatos. Gastos en pagos de instalaciones para celebrar la competencia, para alojar jugadores provenientes de las provincias, pagos de arbitraje, traslados, premios, indumentaria y en caso de que se pueda, pago a jugador extranjero que participa de invitado —normalmente un gran maestro— para aportar más nivel a la contienda y... Si creías que eso era todo, te cuento que aún hay más, pues para que puedan ser reconocidas dichas justas por la ya antes mencionada FIDE se debe hacer un pago por cada jugador que participa, es decir, que la FIDE cobra un aproximado de $1,75 por jugador y por torneo, para que pueda ser válido para ELO FIDE; que el ELO FIDE no es más que la unidad de puntuación basada en un método matemático para calcular la habilidad relativa de los jugadores registrados. Y todos los jugadores registrados a nivel mundial afiliados en sus respectivas federaciones están sujetos a este método.

Entonces, según la página oficial de la FIDE a la que cualquier persona puede acceder, en Panamá en el año 2023 se jugaron más de 140 torneos, en las tres diferentes modalidades existentes en la disciplina, las cuales son: clásico, rápido y Blitz, todos avalados internacionalmente por dicha institución. Si bien no todos fueron organizados por la federación panameña, indirectamente siempre está involucrada porque no son los organizadores quienes entregan cuentas a la FIDE, sino las federaciones de los países afiliados, también los registros nacionales y todo lo referente a la promoción, divulgación y masificación del juego ciencia. Sería injusto no decir que los clubes, círculos y empresas dedicadas al ajedrez no aportan, pues, también colaboran para llevar el ajedrez a todo rincón del país, pero definitivamente la carga sigue recayendo sobre la federación; la cual a su vez cuenta con un prácticamente nulo apoyo económico del estado.

También debo mencionar que para competiciones internacionales como las olimpiadas de ajedrez o cualquier otro torneo en donde Panamá envía una delegación, los gastos no son para nada módicos. Los representantes, en su mayoría, son de escasos recursos económicos y por su cuenta no pueden pagar los costes que conllevan tales actividades. El ajedrez es un deporte en constante crecimiento y que aporta importantes beneficios a quienes los practican, además de ser directamente funcional a la educación, sin embargo; no es un deporte comercial y carece de apoyo económico por parte de instituciones privadas y del mismo estado, lo cual dificulta en gran medida la masificación del mismo, pues depende únicamente de la comunidad ajedrecística y de lo que esta pueda aportar. Las membresías de la federación están pensadas para que gente de todo público pueda acceder a ellas, siendo el plan para niños de solamente de $5 y el plan para mayores de 18 años en $25 con una validación de un año desde la fecha en que fue expedida.

La federación tampoco cuenta con fuentes de ingresos porque es una institución sin fines de lucro, tampoco produce ningún producto para ningún mercado, y como antes lo mencioné, no se recibe apoyo del estado ni empresa privada. En Panamá y esto lo menciono sin ánimos de criticar a cualquier otra federación, tenemos el privilegio de jugar los torneos válidos para ELO FIDE siendo miembros afiliados y pronto no tendremos tanta necesidad de viajar a otros países para conseguir títulos, como si tendríamos que hacerlo si nuestros torneos solo fueran válidos para ELO nacional. Como prueba de lo citado, entre los meses de noviembre y diciembre del 2023 fuimos organizadores del IV Panama Chess Open y del IX Torneo Iberoamericano celebrados ambos en ciudad de Panamá, en donde se dieron cita jugadores de más de 20 países entre los dos torneos, todos vinieron en busca de las tan ansiadas normas, títulos y puntos ELO que emite la FIDE. Las otras federaciones también están avanzando, pero es innegable el avance del ajedrez panameño y los beneficios que ya les ha aportado a sus miembros. Así como un estado hace crecer una economía “El pago de una membresía anual es lo más justo que hay para el ajedrez de Panamá...”.