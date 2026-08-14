Panamá clasifica a cuartos de final en el Mundial de Flag Football 2026

Las selecciones de flag football de Panamá en las ramas masculina y femenina avanzaron este viernes 14 de agosto a los cuartos de final del Campeonato Mundial en Alemania, tras concretar victorias ante Gran Bretaña por 33 a 27 y frente a Brasil por 12 a 6 en sus respectivas jornadas de competencia.
En su parte masculina, el equipo panameño aseguró su boleto a la siguiente ronda tras superar al conjunto de Gran Bretaña con un marcador de 33 a 27, en un compromiso que registró un empate temporal de 6 a 6 durante la primera mitad del juego.
De la misma forma, la representación femenina selló su paso a la etapa de los ocho mejores equipos del torneo al derrotar al seleccionado de Brasil por 12 a 6.
El conjunto panameño tomó la delantera en el marcador mediante la anotación de un touchdown de seis puntos en las acciones iniciales, ventaja que mantuvo hasta la conclusión del tiempo regular.
La jornada del sábado 15 de agosto iniciará con la participación del equipo femenino, el cual enfrentará a la selección de Gran Bretaña a las 3:30 a.m. (hora de Panamá) en la búsqueda del pase a las semifinales.
Posteriormente, la representación masculina disputará su compromiso de cuartos de final ante el seleccionado de México a las 6:00 a.m. (hora de Panamá).
Luego, el domingo 16 de agosto concluirá la competencia con los encuentros por la medalla de bronce y los duelos por la presea de oro y plata en ambas categorías.
La actuación en este certamen adquiere una relevancia estratégica para la delegación nacional, debido a que el campeón del torneo obtendrá un cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, justa en el flag football ingresará por primera vez al calendario olímpico.
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