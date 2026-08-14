Panamá clasifica a cuartos de final en el Mundial de Flag Football 2026

Las selecciones de flag football de Panamá en las ramas masculina y femenina avanzaron este viernes 14 de agosto a los cuartos de final del Campeonato Mundial en Alemania, tras concretar victorias ante Gran Bretaña por 33 a 27 y frente a Brasil por 12 a 6 en sus respectivas jornadas de competencia.

En su parte masculina, el equipo panameño aseguró su boleto a la siguiente ronda tras superar al conjunto de Gran Bretaña con un marcador de 33 a 27, en un compromiso que registró un empate temporal de 6 a 6 durante la primera mitad del juego.

De la misma forma, la representación femenina selló su paso a la etapa de los ocho mejores equipos del torneo al derrotar al seleccionado de Brasil por 12 a 6.

El conjunto panameño tomó la delantera en el marcador mediante la anotación de un touchdown de seis puntos en las acciones iniciales, ventaja que mantuvo hasta la conclusión del tiempo regular.