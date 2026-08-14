Derrota de Panamá 8-7 frente a México en la Serie del Caribe Kids

La representación panameña de los Federales de Chiriquí cayó este jueves 13 de agosto por marcador de 8-7 ante el conjunto de México Rojo (Tomateros de Culiacán), tras un batazo definitorio de Damián López en la conclusión del tercer encuentro correspondiente a la Serie del Caribe Kids, disputado en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta en Nayarit, México.

El conjunto panameño tomó la delantera inicial en la parte alta del tercer episodio mediante un imparable impulsador de Kendrick Salina. De esta manera, los Federales mantuvieron la ventaja parcial en el encuentro hasta registrar una pizarra de 4-3 a su favor durante el desarrollo de la quinta entrada.

Sin embargo, en la parte baja del quinto episodio, el bateador mexicano Yael Cervantes conectó un cuadrangular que revirtió la ventaja a favor de la escuadra de México Rojo, colocando el marcador en 7-5.