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Derrota de Panamá 8-7 frente a México en la Serie del Caribe Kids

Acción en el montículo por parte del equipo panameño durante el encuentro disputado en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.
Acción en el montículo por parte del equipo panameño durante el encuentro disputado en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta. Redes sociales | Probeis
Por
Flor Isaela Navarro
  • 14/08/2026 15:43
Panamá cayó 8-7 frente a México Rojo en la Serie del Pacífico Kids tras un cuadrangular de Yael Cervantes y un imparable decisivo de Damián López

La representación panameña de los Federales de Chiriquí cayó este jueves 13 de agosto por marcador de 8-7 ante el conjunto de México Rojo (Tomateros de Culiacán), tras un batazo definitorio de Damián López en la conclusión del tercer encuentro correspondiente a la Serie del Caribe Kids, disputado en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta en Nayarit, México.

El conjunto panameño tomó la delantera inicial en la parte alta del tercer episodio mediante un imparable impulsador de Kendrick Salina. De esta manera, los Federales mantuvieron la ventaja parcial en el encuentro hasta registrar una pizarra de 4-3 a su favor durante el desarrollo de la quinta entrada.

Sin embargo, en la parte baja del quinto episodio, el bateador mexicano Yael Cervantes conectó un cuadrangular que revirtió la ventaja a favor de la escuadra de México Rojo, colocando el marcador en 7-5.

Cierre del encuentro y batazo decisivo

Durante la parte alta del sexto inning, la alineación de Panamá respondió con un batazo oportuno de Noah Araúz, acción que permitió remolcar las carreras necesarias para emparejar la pizarra a siete anotaciones por bando.

Posteriormente, en la definición de la entrada final, Damián López conectó el batazo imparable que impulsó la carrera del triunfo para México Rojo, sellando la victoria por 8-7 sobre la representación de los Federales de Chiriquí en este torneo infantil.

Próximo compromiso

Tras este resultado, el equipo panameño continuará su participación en la Serie del Caribe Kids al medirse la noche de este viernes 14 a las 9:00 p.m. (hora de Panamá) ante la segunda representación mexicana del torneo en el mismo escenario deportivo.

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