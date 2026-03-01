Panamá Oeste vence 8-7 a Chiriquí y se corona campeón juvenil

Panamá Oeste escribió una página dorada en la historia del béisbol juvenil panameño. La novena vaquera se coronó campeona del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, tras derrotar 8 carreras por 7 a Chiriquí y completar una barrida de cuatro juegos en la serie final, consolidando así su cuarto título nacional en esta categoría.

El escenario fue el estadio Kenny Serracín, que tras la ceremonia de premiación a los peloteros más destacados del certamen quedó listo para el partido.

Los ‘Vaqueros’ de Panamá Oeste tomaron la iniciativa en la parte alta del segundo episodio. La primera carrera llegó gracias a Edward Delgado. Poco después, Juan Caballero cruzó el plato tras un imparable de Osvaldo Cuevas, colocando el 2-0 temprano en la pizarra.

Sin embargo, el ‘Ganao’ Bravo chiricano reaccionó de inmediato. En el cierre del segundo inning, Edwin Gómez anotó la primera ‘rayita’ para los locales.

El tercer episodio trajo más emociones. Hilder Miranda conectó un incogible que permitió a Andrew Rivas anotar la carrera del empate. En ese mismo inning, Joans Montenegro impulsó la anotación que puso arriba al conjunto chiricano.

Pero la ventaja de Chiriquí fue efímera. En el cuarto capítulo, Osvaldo Cuevas volvió a hacerse sentir con un elevado a los jardines que permitió a Oeste recuperar el liderato.

El pitcheo chiricano comenzó a mostrar fisuras y Panamá Oeste lo aprovechó en el sexto episodio. Su ofensiva fabricó dos carreras más para ampliar la diferencia a 6-3.

Cuando parecía que el impulso favorecía definitivamente a los visitantes, Chiriquí volvió a levantarse. En el séptimo inning, los locales armaron un rally de tres anotaciones que igualó la pizarra y reavivó las esperanzas de extender la serie.

Con el marcador empatado y la tensión al máximo, el octavo episodio resultó determinante. El pitcheo chiricano volvió a flaquear y Panamá Oeste llenó las bases. En ese momento clave, Maikel Nieto y Luis Aranda anotaron las dos carreras que devolvieron la ventaja a los ‘Vaqueros’ de Panamá Oeste.

Aunque Hilder Miranda impulsó una carrera más para Chiriquí en la parte baja, el intento de remontada quedó corto. En el noveno inning, el relevo de Oeste se mostró intratable: tres ponches sellaron el triunfo 8-7 y desataron la celebración vaquera en territorio chiricano.