Panamá Oeste vence 8-7 a Chiriquí y se corona campeón juvenil

<b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">Panamá Oeste</a></b> escribió una página dorada en la historia del béisbol juvenil panameño. La novena vaquera se coronó campeona del <b>57 <a href="/tag/-/meta/campeonato-nacional-de-beisbol-juvenil">Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil</a></b>, <b>tras derrotar 8 carreras por 7 a Chiriquí y completar una barrida de cuatro juegos en la serie final</b>, consolidando así su cuarto título nacional en esta categoría.El escenario fue el estadio Kenny Serracín, que tras la ceremonia de premiación a los peloteros más destacados del certamen quedó listo para el partido.Los ‘Vaqueros’ de Panamá Oeste tomaron la iniciativa en la parte alta del segundo episodio. La primera carrera llegó gracias a <b>Edward Delgado</b>. Poco después, <b>Juan Caballero</b> cruzó el plato tras un imparable de Osvaldo Cuevas, <b>colocando el 2-0 temprano en la pizarra</b>.Sin embargo, el ‘Ganao’ Bravo chiricano reaccionó de inmediato. En el cierre del segundo <i>inning</i>, Edwin Gómez anotó la primera ‘rayita’ para los locales.El tercer episodio trajo más emociones. <b>Hilder Miranda</b> conectó un incogible que permitió a <b>Andrew Rivas</b> anotar la carrera del empate. En ese mismo <i>inning</i>, <b>Joans Montenegro</b> impulsó la anotación que puso arriba al conjunto chiricano.Pero la ventaja de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-chiriqui">Chiriquí</a></b> fue efímera. En el cuarto capítulo, Osvaldo Cuevas volvió a hacerse sentir con un elevado a los jardines que permitió a Oeste recuperar el liderato. El pitcheo chiricano comenzó a mostrar fisuras y Panamá Oeste lo aprovechó en el sexto episodio. Su ofensiva<b> fabricó dos carreras más para ampliar la diferencia a 6-3</b>.Cuando parecía que el impulso favorecía definitivamente a los visitantes, Chiriquí volvió a levantarse. En el séptimo <i>inning</i>, los locales armaron un <i>rally</i> de tres anotaciones que igualó la pizarra y reavivó las esperanzas de extender la serie.Con el marcador empatado y la tensión al máximo, el octavo episodio resultó determinante. El pitcheo chiricano volvió a flaquear y Panamá Oeste llenó las bases. En ese momento clave, <b>Maikel Nieto y Luis Aranda anotaron las dos carreras que devolvieron la ventaja a los ‘Vaqueros’ de Panamá Oeste</b>.Aunque Hilder Miranda impulsó una carrera más para Chiriquí en la parte baja, el intento de remontada quedó corto. En el noveno inning, el relevo de Oeste se mostró intratable: tres ponches sellaron el triunfo 8-7 y desataron la celebración vaquera en territorio chiricano.