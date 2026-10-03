Brasil vota entre Lula y Bolsonaro y pone en juego el equilibrio regional

Brasil llega este domingo 4 de octubre a las urnas con una decisión que rebasa sus fronteras: mantener a Luiz Inácio Lula da Silva en la Presidencia o devolver el poder al bolsonarismo. En una América Latina donde la derecha gana terreno, el resultado de la mayor economía regional puede fortalecer esa tendencia o preservar un contrapeso político de izquierda. El principal adversario de Lula es Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La distinción es fundamental: quien aspira al Palacio de Planalto es el heredero político del exmandatario, cuyo movimiento conserva capacidad de movilización pese a su condena por la trama golpista contra el resultado electoral de 2022. La jornada corresponde a la primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados competirán nuevamente el 25 de octubre. También se eligen gobernadores y legisladores: la composición del Congreso determinará cuánto de sus programas podrá ejecutar el próximo presidente.

Dos proyectos para Brasil

Lula, del Partido de los Trabajadores, busca un cuarto mandato presidencial, después de gobernar entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023. Su candidatura propone continuidad con una mayor protección social, inversión productiva y presencia estatal para reducir desigualdades. Su desafío consiste en convencer de que esa intervención puede sostenerse sin comprometer las cuentas públicas. Entre sus compromisos figuran preservar Bolsa Família, ampliar el programa habitacional Minha Casa, Minha Vida y mantener aumentos del salario mínimo superiores a la inflación. También plantea reducir la jornada laboral a 40 horas semanales sin rebaja salarial y reforzar la protección de trabajadores de aplicaciones. Estas transformaciones requieren acuerdos legislativos. En economía, defiende una tributación más progresiva, la reindustrialización y las inversiones en infraestructura. En seguridad, propone mayor coordinación entre la federación, los estados y municipios, junto con investigaciones financieras contra las facciones criminales. Su programa incluye un Ministerio de Seguridad Pública, condicionado al avance de la reforma constitucional correspondiente. Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, ofrece reducir el tamaño del Estado, retomar privatizaciones y endurecer la respuesta al crimen organizado. Su programa plantea eliminar al menos diez ministerios, recortar cargos de confianza y revisar beneficios del sector público. Busca presentar la inversión privada y la disciplina fiscal como motores del crecimiento. La seguridad concentra algunas de sus propuestas más polémicas: clasificar facciones como narcoterroristas, construir nuevas prisiones federales y reducir a 16 años la edad de responsabilidad penal. También plantea limitar decisiones individuales de magistrados del Supremo Tribunal Federal. La agenda combina demandas de orden con cambios institucionales que alimentarían el debate sobre los límites del poder. El candidato propone conservar programas sociales, vinculándolos más estrechamente con el empleo, y ampliar la colaboración con prestadores privados en salud. La disputa, por tanto, enfrenta distintas formas de financiar y administrar servicios, además de discursos opuestos sobre autoridad, derechos y responsabilidad estatal.

La derecha gana terreno

Un triunfo de Flávio reforzaría el avance conservador representado por Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú. Incorporar a Brasil daría a esa tendencia una dimensión económica y diplomática mucho mayor, con influencia sobre la integración sudamericana y las relaciones hemisféricas. Sin embargo, esos gobiernos no constituyen un bloque uniforme. La reducción radical del Estado asociada con Milei y el protagonismo de la seguridad en el proyecto de Bukele muestran prioridades diferentes. Compartir adversarios ideológicos no garantiza coincidencias sobre comercio, gasto social o política exterior. Como escenario regional, una victoria bolsonarista podría favorecer una mayor cercanía con Washington: Flávio se identifica con Donald Trump. También podría impulsar agendas de seguridad más punitivas y políticas favorables al capital privado. Su alcance dependería de las decisiones efectivas del gobierno y de los contrapesos institucionales, no únicamente del resultado electoral. Una reelección de Lula conservaría, en cambio, el peso brasileño entre los gobiernos progresistas, junto con Claudia Sheinbaum en México, Yamandú Orsi en Uruguay y Bernardo Arévalo en Guatemala. Tampoco conforman una corriente homogénea: sus prioridades y márgenes de actuación responden a realidades nacionales distintas. Para esa corriente, retener Brasil significaría mantener capacidad de interlocución internacional y un defensor de la cooperación regional. Para Lula, implicaría intentar articular una agenda común con vecinos de orientación diferente. La integración seguiría dependiendo de acuerdos entre gobiernos que compiten ideológicamente, pero comparten intereses comerciales y problemas transfronterizos.

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